الإنتحار في لبنان… يدقّ ناقوس الخطر!

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ندى أيوب – بيروت

تتزايد نسبة الإنتحار في لبنان بشكلٍ يدعو إلى القلق، حيث بيّنت الاحصاءات تسجيل حالة انتحار كلّ ثلاثة أيام، كان آخرها اليوم حين أقدم عسكري سابق في الجيش اللبناني على الإنتحار في سيارته بواسطة سلاح “بومب اكشن” وإلى جانبه رسالة للإتصال بذويه، ومنذ يومين انتحرت الرقيب الأول في فرع المعلومات نيفين الترشيشي، مطلقةً النار على رأسها من مسدس زوجها، وهي أمٌّ لطفل لطفل عمره سنتان…

تركت نيفين رسالة إلى أهلها تتضمن قرار الانتحار، وتحدث البعض عن إصابتها بمشاكل صحية “كهرباء في الرأس”، كانت السبب في اتخاذها هذا القرار الذي وضع حداً لحياتها، في حين تساءل البعض الآخر عن كيفية ممارستها لعمل دقيق كأمينة سرّ في مركز قيادي كبير، وحصولها على شهادة ماجستير، لو كانت فعلاً مصابة باضطرابات نفسية أو عصبية، فيما أشار التحقيق الأوّلي إلى فرضية الانتحار، وأكد ذلك تقرير الطبيب الشرعي…

وكانت مدينة بيروت قد شهدت عدة حالات انتحار، من أبرزها انتحار فتاة ناشطةٍ في الحراك المدني ثم انتحار ضابطٍ متقاعدٍ، بالاضافة إلى عدد من الأشخاص ومن بينهم عسكريون!

تقارير قوى الأمن تتحدث عن نسبة انتحار مقلقة في العامين 2015 و2016، حيث سجّلت حالة انتحار كلّ ثلاثة أيام، من الإناث والذكور، لكن الذكور تنجح محاولاتهم أكثر من الإناث، أما الوسيلة المستخدمة فهي متعددة، في مقدمتها السلاح، يليه الانتحار بواسطة المواد السامة، ورمي النفس من طوابق عليا، وهذا ما تعتمده العاملات الأجنبيات ، أما نسبة انتحار الأجانب في لبنان، فقد سُجِّل انتحار أجنبي مقابل كلّ 5 حالات لبنانية.

أسباب الانتحار عديدة، من أهمّها تلك المرتبطة بالمشاكل والاضطرابات النفسية، الإدمان على المخدرات والكحول. هذا وانطلقت حملات للحدّ من نسبة الانتحار في لبنان، بالتوعية من خطر الامراض النفسية كحملة «أكيد رح فيق» ونشاطات شبكة «أمبراس» التي تقيم نشاطات وحملات تتناول الأمراض النفسية، وتسعى لوضع خطٍّ ساخن في العام القادم، للحماية من الانتحار، سيكون الأول من نوعه في الشرق الاوسط…

وأخيراً، لا تنسوا بأن الاقدام على الانتحار يحرم المرء من الدنيا والآخرة!

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