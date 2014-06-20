سلاف فواخرجي مع هجرة الصعايدة

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فضيلة بودريش

تشارك مرة أخرى الفنانة السورية الموهوبة سلاف فواخرجي، في مسلسل مصري جديد يحمل عنوان “هجرة الصعايدة”، بعد عملها الناجح الذي تقمصت فيه شخصية الفنانة الراحلة “أسمهان” في سنة 2008، وذلك في خضم استعداداتها لموسم رمضان 2017، حيث تتأهب لخوض هذه التجربة الجديدة مع المخرج عادل أديب، ويتناول المسلسل حقبة زمنية مهمة من عقد الأربعينات من القرن الماضي.

تأكدت مشاركة الفنانة سلاف فواخرجي في مسلسلات موسم رمضان 2017 ، لكن هذه المرة من مصر، حيث من المقرر أن تسند إليها أحد أدوار البطولة في عمل فني، يتناول عشرية الأربعينات والخمسينات من القرن التاسع ، ويروي قصة حقيقة وقعت أحداثها بالفعل ، حيث كتبها ناصر عبد الرحمن، ويحاول فيها رصد ظاهرة هجرة الصعايدة، المنتمين إلى منطقة جنوب مصر نحو الإسكندرية، وتتفاعل الأحداث مع تأثر هؤلاء المهاجرين، بطريقة العيش وسير الحياة الجديدة التي اكتشفوها.

وكان آخر عمل فني تلفزيوني ظهرت فيه الممثلة السورية سلاف فواخرجي، المشاركة في بطولة الجزء الثامن من المسلسل السوري “باب الحارة”، والذي عرض خلال شهر رمضان 2016 من إخراج ناجي طعمي، وتأليف سليمان عبد العزيز، وكان طاقم الفريق قد استعان بها بعد انسحاب بعض نجوم هذا المسلسل، الذي يعرف مشاهدة عالية في الوطن العربي.

الجدير بالإشارة فإن سلاف فواخرجي تنحدر من محافظة اللاذقية، خريجة كلية الآداب من جامعة دمشق، ودرست إلى جانب ذلك الفنون التشكيلية، متزوجة من الممثل السوري وائل رمضان وأنجبت منه طفلاها حمزة وعلي، في رصيدها العشرات من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، التي مكنتها من حصد الجوائز والأوسمة، نذكر من بينها درع مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون في عام 2001،عن دورها المميز في مسلسل أحلام لا تموت.

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