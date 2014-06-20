جمالك في الصيف يحتاج لعناية خاصة جداً

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في هذا التوقيت من كل عام يتضاعف اهتمام المرأة بجمالها وشعرها، وتبحث أغلب النساء عن النضارة والإشراق وتغطية العيوب التي قد تظهر في الوجه مثل الهالات السوداء وحب الشباب وغيرها، والجميل أن هناك حلول بسيطة لهذه المشاكل دون الحاجة للجوء إلى العلاجات بالأدوية لاسيما وأن البشرة حساسة جداً وتستوجب عناية خاصة نلخصها لك في الخطوات التالية:

كريم الوقاية من الشمس

لا شك أنك أغفلت أهميته في الشتاء، لكن درجات الحرارة بدأت ترتفع مع تسلل فصل الصيف، لذلك عليك العودة إلى استخدام كريم الحماية من الشمس، فهو أكثر كريمات العناية بالبشرة أهمية في هذا الفصل، وإدخاله إلى روتينك اليومي خطوة مفروضة عليك لا محالة.

رذاذ الترطيب

فإلى جانب كريم الترطيب الذي تضعينه على وجهك صباحاً ومساءً تتضاعف أهمية رذاذ الترطيب الذي يجب أن تضعيه دوماً في حقيبتك أينما ذهبت وتستخدميه كل حين، فقط اختاري نوع لا يفسد ماكياجك.

ألوان الماكياج

كما تنبّهت للون الشعر افعلي الأمر نفسه مع تدرجات الماكياج واختاري ما يتناسب مع لون بشرتك صيفاً، ويمكنك أن تكوني أكثر جرأة وإشراقاً، واستعملي تدرجات مشعة ومميزة.

العطر المناسب

ابتعدي تماماً عن العطور ذات التركيبات القوية واستبدليها بأخرى ذات تركيبة خفيفة ومنعشة، ولعل العطور المركزة بالفواكه الحمضية هي الأنسب في هذه الفترة من السنة.

اهتمي ببشرتك

حيث تخفي السمرة البرونزية عادة الكثير من العيوب الصغيرة، ولكن لا تبالغي في تعريض بشرتك للشمس. ومن الأفضل أن تجربي مستحضر تسمير عالي الجودة، وتذكري استخدام مقشر للوجه قبل وضع المستحضر المسمر للتخلص من خلايا الجلد الميتة، استخدمي أيضاً القفازات لكي لا تتلون يديك باللون البرتقالي. وإذا كنت تقضين الكثير من الوقت في الخارج، احرصي على استخدام واقي شمسي يحتوي على عامل وقاية من الشمس SPF لا يقل عن 15. فبالإضافة إلى المساعدة على تقليله احتمالية الإصابة بالسرطان، فإن الواقي الشمسي ضروري إذا كنت تهتمين بحماية بشرتك من الشيخوخة المبكرة.

وعلى الرغم من أن مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة تتراص على أرفف المحلات فى أناقة بالغة لتعلن عن فوائدها الكثيرة، إلا أن العناصر الطبيعية الكامنة فى ثمار الفواكه والخضراوات ما زالت المفضلة لكل فتاة وسيدة وذلك بالنظر لفوائدها العالية وتأثيرها الفعال وأمان استعمالها على صحة وجمال البشرة.

وحتى تستفيدي من كل ما هو طبيعي إليك مجموعة من الأقنعة المستخلصة من فواكه وخضراوات الصيف:

قناع للبشرة الجافة :

قومى بهرس ثمرة موز مع ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون بالإضافة إلى ¼ كوب حليب دافئ، اضربي المكونات فى الخلاط للحصول على خليط متجانس ومتماسك، قومى بفرده على بشرتك لمدة 20 دقيقة وأزيليه بعد ذلك بالماء الفاتر.

قناع للبشرة الدهنية:

قومى بطحن قشر البرتقال واخلطيه مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض وعصير ليمونة، وأضيفي للخليط 2 ملعقة من الزبادى وافردي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة وأزيليه بالماء الفاتر.

قناع للبشرة العادية :

قومى بهرس شرائح ½ ثمرة تفاح مع شرائح 3 ثمرات فراولة واخلطى المكونات فى الخلاط وأضيفى لهم ملعقة صغيرة من العسل الأبيض وملعقتين من الزبادى اتركي القناع على بشرتك 20 دقيقة وأزيليه بالماء الممزوج بماء الورد.