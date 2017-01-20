السنافر يعودون للبحث عن قرية مفقودة في الشرق الأوسط

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يجري الاستعداد لإطلاق الفيلم المنتظر ’السنافر: القرية المفقودة‘ في جميع صالات السينما في المنطقة بتاريخ 30 مارس، 2017.

تلك الشخصيات الشهيرة والمحبوبة ستطل علينا من خلال فيلم ضخم مشوق تدور فيه أحداثاً جديدة بالكامل ويترافق انطلاق الفيلم باللغة الانجليزية مع إصدارٍ باللغة العربية تؤدي ضمنه المذيعة التلفزيونية البارزة رايا أبي راشد صوت شخصية السنفورة الصفصافة.

وهذا الفيلم يقوم بتوزيعه حصرياً للشرق الأوسط الموزع المسرحي ’إمباير انترناشيونال للشركات السينمائية المنتجة للفيلم وهم شركة سوني بيكتشرز ريليسنج انترناشيونال، و20 سينتشري فوكس، ودريمووركس أنيميشن وفوكس ستار إنديا

تروي قصة الفيلم، بعد أن تعثر السنفورة على خريطة غامضة لتخوض مع أصدقائها المقربين، سنفور مفكر ’بريني‘ وسنفور أخرق ’كلمزي‘ وسنفور بدين ’هيفتي‘، رحلةً فريدة عبر الغابة الخطرة والمليئة بالمخلوقات السحرية لإيجاد القرية الضائعة قبل أن يبلغها الساحر الشرير ’جارجاميل‘ المعروف باسم شرشبيل بالعربية. وفي خضم هذه الرحلة المحفوفة بالمغامرات والمخاطر، يبدو أن السنافر في طريقهم لاكتشاف أكبر سر في تاريخ السنافر.

تتطلع ’إمباير انترناشيونال‘ أن يلاقي الإصدار العربي للفيلم ذات النجاح الذي حظيت به أعمال هوليوود الشهيرة السابقة، والتي أصبحت مرتبطة بأصوات نخبة من النجوم المرموقين، أمثال ديمي لوفاتو وماندي باتينكين وجوليا روبرتس وآرييل وينتر وميشيل رودريجر وجاك ماك بريفر وداني بودي وجو مانجانيلو وراين ويلسون وإيلي كيمبر.

وفي حديثه عن طرح فيلم السنافر في سوق الشرق الأوسط، صرّح ماريو جونيور حداد، رئيس ’إمباير انترناشيونال‘: “شهدنا نمواً غير مسبوقٍ في قطاع الترفيه العائلي في المنطقة.

ولا تقتصر مهمتنا على المساهمة في هذا النمو فقط، وإنما تتعدى ذلك إلى تقديم أفلامنا للمشاهدين الناطقين باللغة العربية.

حيث تساعدنا دبلجة الأفلام العالمية الشهيرة إلى اللغة العربية باستخدام أصوات مواهب محبوبة كرايا أبي راشد على تقديم تجربة مشوقة لا تنسى للأطفال والعائلات على حد سواء. نؤكد لكم أن هذا الفيلم هو بداية جهودنا الرامية لزيادة العروض السينمائية لعشاق الأفلام في الشرق الأوسط”.

من المتوقع أن تحظى مشاركة أبي راشد، التي اشتهرت بالمشاركة في تقديم برنامج المواهب العربية التلفزيوني ’آرابز جوت تالنت‘، بشعبية كبيرة في جميع الدول العربية.

علاوة على ذلك، تستضيف أبي راشد برنامجها التلفزيوني الخاص الذي يحمل اسم ’سكووب مع رايا‘ والذي يُعنى بأحدث أخبار هوليوود ويقدم مقابلات مع أشهر النجوم.

ومن جانبها، تقول رايا: “أنا ممتنة جداً لكوني جزءاً من هذا الفريق المتميز بدءاً من الفنانين وحتى المنتجين ممن يتشاركون فكرة إعادة تقديم هذا الفيلم بأسلوب أعتقد أن المشاهد العربي سيحبه بالتأكيد.

وبصفتي أم وشخص عاشق لعالم السينما ومن معجبي السنافر ، فأنا أقدّر الحاجة للمزيد من المحتوى المعرّب ولهذا أشعر بالفخر الكبير لمشاركتي في تلبية هذه الحاجة”.