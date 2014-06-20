زيني نظارتك الشمسية بهذه الطريقة المدهشة لفصل الصيف

لا تفصلنا عن موسم الصيف سوى بضعة أشهر قليلة، وتكونين في حاجة إلى استعمال النظارات الشمسية باستمرار، لكن جديد الموضة يتطلب منك تحضير نظارات مميزة، تعكسي بها ذوقك الرفيع من خلال الاكسسوارات، التي تظهرين بها في خرجاتك، ولعل النظارات الشمسية تعد إحدى أهم الاكسسوارات في درجك..
وننصحك للتميز استعمال الوحدات المرصعة للنظارة الشمسية حتى تضيفي لها عامل المرح المناسبة لفصل الصيف، الذي تنظم فيه الرحلات العديدة والطويلة نحو البحر وكذا حضور اللحظات الممتعة للحفلات.
استعدي لتزيين نظارتك الشمسية المميزة، من خلال توفير ملقط وقلم ماركر ومسدس شمع ونظارة شمسية، وإلى جانب انتقاء وحدات من اختيارك للترصيع حسب الضوء والتصور، الذي تحملينه علما أنه بإمكانك اختيار أشكال تقليدية مختلفة نذكر من بينها الزهور والكريستالات، وعدة أشكال تتصورينها وتنجذبين نحو تجسيدها..
طريقة تزيين النظارات الشمسية:
- استعيني بقلم الماركر وارسمي بواسطته نقاطا على النظارة الشمسية ،من أجل لصق عن طريقها وحدات الترصيع، ومن الأفضل وضع العلامات على جانبي النظارة و الإطار أو حول العدسة.
- يجب وضع نقاط من الشمع على المسدس فوق العلامات السابقة.
- قومي بإلتقاط وحدات الترصيع، واحدة بعد الأخرى، بواسطة الملقط واعكفي على تثبتيها فوق الشمع.
- ننصحك باستعمال الملقط وحركي الوحدات في المكان الصحيح لها، قبل أن يجف الصمغ، حتى تتأكدي من موضعها الصحيح وعدم إعوجاجها.
- امنحي النظارات الشمسية مدة 20 دقيقة حتى يجف الصمغ، وبعد ذلك سوف تكون مهيأة للاستعمال، وننصحك العمل في جهة واحدة إلى غاية الانتهاء من عملية الترصيع واللصق، قبل الانتقال لجهة أخرى حتى لا يجف الشمع قبل تثبيت وحدات الترصيع.
Leave a Comment