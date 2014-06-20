زيني نظارتك الشمسية بهذه الطريقة المدهشة لفصل الصيف

شارك

لا تفصلنا عن موسم الصيف سوى بضعة أشهر قليلة، وتكونين في حاجة إلى استعمال النظارات الشمسية باستمرار، لكن جديد الموضة يتطلب منك تحضير نظارات مميزة، تعكسي بها ذوقك الرفيع من خلال الاكسسوارات، التي تظهرين بها في خرجاتك، ولعل النظارات الشمسية تعد إحدى أهم الاكسسوارات في درجك..

وننصحك للتميز استعمال الوحدات المرصعة للنظارة الشمسية حتى تضيفي لها عامل المرح المناسبة لفصل الصيف، الذي تنظم فيه الرحلات العديدة والطويلة نحو البحر وكذا حضور اللحظات الممتعة للحفلات.

استعدي لتزيين نظارتك الشمسية المميزة، من خلال توفير ملقط وقلم ماركر ومسدس شمع ونظارة شمسية، وإلى جانب انتقاء وحدات من اختيارك للترصيع حسب الضوء والتصور، الذي تحملينه علما أنه بإمكانك اختيار أشكال تقليدية مختلفة نذكر من بينها الزهور والكريستالات، وعدة أشكال تتصورينها وتنجذبين نحو تجسيدها..

طريقة تزيين النظارات الشمسية: