مهرجان رياضي لأصحاب القدرات الخاصة في الجيمي مول

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بحضور الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، استضاف الجيمي مول 3 أياما شيقة من مهرجان الأنشطة الرياضية المخصصة للأطفال أصحاب القدرات الخاصة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة يونايتد للخدمات الرياضية.

وتم تنظيم هذه المبادرة للأطفال أصحاب القدرات الخاصة للتغلب على أي عقبات تواجههم ولتشجيعهم على الإنخراط بشكل أوسع وحرية أكبر وسط أفراد المجتمع. كما جاءت هذه الفعاليات بغرض تسليط الضوء على أهمية اتباع أسلوب حياة صحي ونشيط للأجيال الناشئة.

وانطلق المهرجان الذي يأتي كامتداد للاحتفالات التي أحياها الجيمي مول بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضمنت مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية. وأتاح المهرجان الرياضي لأصحاب القدرات الخاصة الفرصة للكثير من الأطفال من مختلف الجنسيات والفئات العمرية للاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة والرياضات المختلفة، والتي شملت: لعبة البولينغ، كرة السلة، رمي السهام، نفخ البالونات، بالإضافة إلى لعبة الكراسي وسباق نقل الأطعمة بالفم، وغيرها الكثير.

وفي الشهر الماضي، كرم الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان مدرسة المستقبل لفوزها في مسابقات مهرجان الجيمي مول الرياضي.

وتم عقد الفعاليات التي استمرت لمدة شهر كامل بالتعاون مع مؤسسة يونايتد الرياضية، حيث شاركت 12 مدرسة في منافسات المهرجان الرياضي والتي تضمنت كرة القدم وكرة السلة والشطرنج العملاق والكرة الطائرة وتنس الطاولة.

نبذة عن “الجيمي مول”

“الجيمي مول” هو أول مركز تسوق يتم افتتاحه في مدينة العين، وهو أكثر المراكز شعبية في المدينة، حيث يقدم تجربة تسوق وترفيه مميزة لجميع العائلات والمتسوقين. ومن موقعه في قلب المدينة الخضراء، يوفر المركز لزواره مجموعة متنوعة من أفضل العلامات التجارية.

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