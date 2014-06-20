مفاجأة نادية لطفي في عيد ميلادها

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تلقت النجمة المصرية نادية لطفي مفاجأة سارة يوم عيد ميلادها، حيث فاجأها أفراد من عائلتها والمقربين منها بزيارة خاصة، وقاموا بإشعال الشموع معها في احتفالية حميمية خاصة، جمعت كل من الإعلامية بوسي شلبي، سمير صبري، ودلال عبد العزيز، إلى جانب نجل نادية لطفي أحمد البشاري.

حيث احتفل أصدقاء الفنانة نادية لطفي وأقاربها بعيد ميلادها ال62، خاصة وأنها في وضع صحي صعب، ولم تكن نجمة الزمن الجميل تتوقع هذه الزيارة في المستشفى، والتي تحمل في طياتها الكثير من الاهتمام والتقدير، ولم تخف نادية لطفي سعادتها الكبيرة بهذه اللفتة الرائعة، التي لم تكن على الإطلاق تنتظرها ، واحتفل المقربون من الفنانة المصرية، التي تألق نجمها في العصر الذهبي للفن بالأبيض والأسود، بعيد ميلادها في جو مفعم بالمحبة والعرفان.

يذكر أن الممثلة القديرة نادية لطفي، التي مثلت مع عمالقة الفن المصري، خريجة المدرسة الألمانية بمصر وولدت عام 1955، يعود الفضل لاكتشاف موهبتها الفنية وتقديمها للسينما كشعلة من العطاء وموهبة ذهبية، المخرج رمسيس نجيب، بل وانتقى لها من الأسماء نادية لطفي، لأن اسمها الحقيقي “بولا محمد لطفي شفيق”، اتسمت في حياتها بالشجاعة والصدق والجمال، تذوقت مرارة حصار بيروت عام 1982، وتألقت في العديد من الأفلام وكان بعضها مع الفنانة سعاد حسني نذكر منها “السبع بنات”.

اقترنت نادية في حياتها الزوجية ثلاث مرات، فكان زواجها الأول، في عمر العشرين من ابن الجيران الضابط البحري “عادل البشاري وأب إبنها الوحيد أحمد، الذي خرجت به من هذه الدنيا، و تخرج من كلية التجارة ويعمل اليوم في المجال المصرفي، أما زواجها الثاني كان من المهندس “إبراهيم صادق شفيق”، ويعد أطول زيجاتها على الإطلاق، و في الزواج الثالث ارتبطت بمحمد صبري.