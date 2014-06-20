سوزان نجم الدين تلتهمها حفرة

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حادث خطير وقع للفنانة السورية سوزان نجم الدين، ونجت منه بسلام بعد أن انزلقت رجلها، أثناء تصويرها لمشاهد مسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان “شوق”، بالنظر إلى عمق الحفرة ،التي سقطت فيها والتي تقدر بنحو ثلاثة أمتار كاملة وفوق ذلك، كانت هذه الحفرة معبأة بالحجارة، ووقع هذا الحادث صدفة عندما كانت تسير النجمة سوزان في موقع التصوير ليلاً والتهمتها فجأة هذه الحفرة، لكن فريق العمل تدخل وأنقذها، حيث تم إخراجها دون أن تصاب بأي ضرر، غير أن الفنانة السورية التي تعرضت إلى حادث لا يخلوا من الخطورة، لم تصدق أنها نجت من الحفرة، وخرجت منها سالمة معافاة من أي جروح، ورغم إصرار زملائها في موقع التصوير، رفضت الذهاب إلى المستشفى، حتى لا يتأجل تصوير المشاهد.

وفي ظل قلق الموجودين على سلامة وصحة النجمة السورية، حاولت سوزان مقابلة ذلك الوضع بالضحك والدعابة، حتى تعيد الجميع إلى الأجواء العادية للعمل، من أجل استكمال تصوير المشاهد.

يذكر أنه أسند للممثلة القديرة سوزان نجم الدين في هذا المسلسل الجديد دور “روز”، التي تختطف من طرف التنظيم الارهابي “داعش” وبالتالي تصور معاناة المختطفات.

وبالموازاة مع ذلك كشفت سوزان في آخر تصريح لها أنها تستعد هذه الأيام، لتباشر من دبي في حملة خيرية، تكون فيه الوجه الإعلامي لمؤسسة “دانكن دونتس”، وحول تفاصيل هذه الحملة الخيرية ذات البعد الإنساني، أوضحت النجمة السورية سوزان نجم الدين، أنها تتمثل في التبرع بدرهم واحد عن كل عملية يباع فيها كل منتج، وتعود فيه الأرباح إلى مراكز التوحد ومراكز المعاقين، ومن المقرر أن تستغرق الحملة مدة شهر كامل وتوزع على ثلاثة مراكز بالإمارات، وهي أبو ظبي ودبي والشارقة على حد سواء.