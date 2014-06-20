الرقص والسباحة يطيلان العمر

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وكالات

ذكرت دراسة بريطانية حديثة، إن السباحة ورياضات المضرب والتمارين الإيقاعية لها علاقة بدرء خطر الموت وخاصة الحد من خطر الوفاة بسبب مرض القلب أو الجلطة.

خلص الباحثون بعد دراسة لأشكال مختلفة من التمارين ومستويات الخطورة فيها إلى أن ممارسة أنواع معينة من الرياضة أظهرت فوائد كبيرة على الصحة العامة.

وحللت الدراسة بيانات 80306 بالغين بمتوسط عمر 52 عاما، وسئل المشاركون عن نوع التمارين الرياضية التي يمارسونها ومدتها خلال الأسابيع الأربعة السابقة وما إذا كان ذلك قد جعلهم منهكين ويتصببون عرقا.

وجرى تعقب كل الحالات على مدى تسع سنوات وتوفي 8790 منهم نتيجة لأسباب مختلفة وتوفي 1909 نتيجة لمرض القلب أو الجلطة.

وتوصلت الدراسة إلى أن خطر الوفاة كان أقل بنسبة 47 % بين من يلعبون رياضات المضرب وأقل بنسبة 28 % بين من يمارسون السباحة وأقل بنسبة 27 % بين من يمارسون التمارين الرياضية الإيقاعية والرقص.

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