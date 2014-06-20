أزياء

بيلا حديد وجه شركة TAG Heuer الجديد

by ريم حنبظاظة
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بيلا حديد وجه شركة TAG Heuer الجديد

احتفالاً بأسبوع الموضة في نيويورك، اختارت شركة TAG Heuer وعارضة الأزياء بيلا حديد شارع Equinox Bond – أحد المواقع الأيقونية الجديدة في باقة نوادي اللياقة البدنية الراقية التابعة للماركة – للإعلان عن شراكتهما.

كان العام الماضي عاماً مميزًا بالنسبة لعارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة، وها هي تكمل مسيرة نجاحها وتصبح الوجه الجديد لماركة الساعات السويسرية الفاخرة TAG Heuer.

تمتلك أيقونة الموضة بيلا حديد، التي اختيرت “عارضة العام” في ديسمبر 2016، قاعدة واسعة من المعجبين والأكثر نمواً على مواقع التواصل الاجتماعي في 2016، باعتبارها نجمة متألقة في عالم الموضة والأزياء، وها هي في ريعان العشرين من العمر، اختارت Bella العمل مع شركة TAG Heuer، باعتباره فرصة لها للعمل في مشروعات مرتبطة بهواياتها المفضلة: وهو التصوير الفوتوغرافي.

فقد تعلمت من خلال قاعدة متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي البالغة 10 مليون متابع، كيف تعبر عن نفسها من خلال الصور، فتارة بسيطة ومتواضعة، وتارة عميقة وغامضة، وجميعها ظهرت بها بمشاهد فنية راقية وشديدة الخصوصية.

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