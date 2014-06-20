شركة ماريوت الدولية كتارا للضيافة تُطلق برنامج «تحسين»

شارك

أعلنت كتارا للضيافة، الشركة العالمية المالكة والمطورة والمشغلة لمجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، بالتعاون مع شركة ماريوت الدولية ، عن إطلاق برنامج «تحسين» للتدريب الفندقي، وهو مبادرة فريدة تهدف لتمكين وتعزيز مهارات الجيل القادم من القادة القطريين، وتوفير المقومات اللازمة لتمكينهم من بدء مسيرتهم المهنية في واحد من القطاعات الأكثر نمواً في دولة قطر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة؛ وآرني سورنسون، الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت الدولية؛ وحمد عبد الله الملا، الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة؛ وأليكس كيرياكيديس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماريوت الدولية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

صُمم برنامج «تحسين» بالشراكة مع جامعة كورنيل، ومؤسسة إنجاز العرب ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف، حيث يستمر لمدة تتراوح ما بين ۱۲ و۱۸ شهراً سيتمكن من خلالها المشاركين في البرنامج من التعرف على المهارات المطلوبة لإدارة وتشغيل الفنادق ليتمكنوا من الحصول على وظيفة إدارية. كما يوفر البرنامج للخريجين فرصة لاكتساب معرفة عملية حول تفاصيل سير عمل كافة الأقسام من خلال برنامج تدريبي يستمر لمدة ستة أشهر، إضافة إلى فرصة للإنخراط في بعض الإدارات المختارة من خلال برنامج يستمر لفترة تتراوح بين ٦ و۱۲ شهراً. كما يوفر البرنامج فرصة مثالية للخريجين للوصول إلى مجموعة من برامج التنمية الإدارية التي توفرها شركة ماريوت الدولية.

يُعد برنامج «تحسين» من البرامج المميزة في قطاع الضيافة إذ أنه يفتح المجال أمام الخريجين الراغبين بتطوير مهاراتهم وتعزيز إلمامهم بكافة جوانب هذا القطاع الحيوي، وستعمل شركة ماريوت الدولية على استقطاب ٥۰ خريجاً لمساعدتهم على إثراء معرفتهم وبدء مسيرتهم المهنية في واحد من القطاعات الأكثر ريادة وحيوية في المنطقة والعالم.

طوال فترة البرنامج، سيتمكن المشاركون من التعرف على كافة جوانب هذا القطاع، والمشاركة في برامج شهادة كورنيل الإلكترونية إضافة إلى بعض ورش عمل القيادة التنفيذية التابعة لجامعة كورنيل، والتي سيتم تصميمها تماشياً مع الثقافة المحلية وبيئة الأعمال المنفردة التي تمتاز بها دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع. كما ستعمل مؤسسة التعليم من أجل التوظيف على تدريب مجموعة مختارة من المهنيين وتعريفهم على المهارات المطلوبة لمساعدتهم على الوصول إلى أعلى مستويات النجاح في أماكن عملهم.

سيبدأ برنامج «تحسين» باستقبال الطلبات بدءاً من شهر فبراير لعام ۲۰۱۷، وسيستقطب البرنامج ٥۰ خريجاً في المرحلة الأولى على أن يتم زيادة العدد سنوياً.

شارك

Comments

comments