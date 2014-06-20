فرسان القوات الجوية السعودية في ضيافة الأطفال المعاقين

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ريم حنبظاظة

زار اللواء طيار ركن طلال بن سليمان الغامدي قائد قاعدة الملك عبدالله بن عبد العزيز الجوية وعدد 20 من نخبة فرسان القوات الجوية المسلحة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة.

جاءت الزيارة في إطار مساهمة القاعدة الجوية في دعم مختلف افراد المجتمع وخاصة الأطفال المعاقين.

وأشار الدكتور زهير عبدالرحيم ميمني مدير مركز الملك عبدالله للمعوقين، أن هذه الزيارة هي الثانية للواء طيار ركن طلال الغامدي حيث سبق مشاركته مع كوكبه من قيادات القاعدة الجوية في حفل المركز باليوم الوطني والذي أقيم في المركز وخصص لتكريم حماة الوطن من مختلف القطاعات العسكرية والأمنية والذين بلغ عدد المشاركين منهم 22 قطاع عسكري، وقد تفاعل العديد منهم مع أطفال الجمعية وكان اللواء الغامدي من أوائل الذين تقدموا بعضوية الجمعية.

وأثناء جولة اللواء طيار ركن طلال الغامدي في أقسام المركز تعرف على مختلف التجهيزات الطبية مثل “البدلة الفضائية” وأجهزة تنشيط العضلات وقفص العنكبوت وأجهزة الأحاسيس اليومية، ثم زار المرسم الخاص بإعادة التدوير وشارك الأطفال في نشاط “الباراشوت” حيث تفاعل معه الأطفال ونخبة الحضور.

واطلع اللواء على تجربة الطفل على المالكي في الغوص في البحر الأحمر وممارسة رياضة الفروسية ضمن الأنشطة المختلفة بالمركز، كما وافق على تحقيق أمنية الطفل على المالكي بزيارة القاعدة الجوية مع أصدقائه ومشاهدة الطائرات.

ودشن بعد ذلك مشاركة القوات الجوية في مبادرة حماة الوطن التي ستطلقها إدارة التعليم بمحافظة جدة مع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال لمعوقين.

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز يرأس مجلس إدارة الجمعية منذ ما يزيد عن 28 عام وساهم بفضل الله ثم فريق العمل من مجلس الإدارة والأمانة العامة وعلى رأسها عوض الغامدي الأمين العام في نقل الجمعية نقلات حضارية حتى انتشرت حول المملكة العربية السعودية بعدد 13 مركز في مختلف مدن ومحافظات السعودية.

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