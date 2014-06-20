عملية جراحية لتامر هجرس في ألمانيا

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أجريت مؤخراً عملية جراحية للفنان المصري تامر هجرس، في منطقة الظهر، في إحدى المستشفيات الألمانية، ويتماثل للشفاء في الوقت الحالي و منذ خروجه من غرفة العمليات، اضطر إلى التواصل مع جمهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من سرير المستشفى، ليطمئنهم على صحته، مؤكدا عدم وجود أي خطورة على حياته، عقب نجاح العملية الجراحية، التي كانت ناجحة مائة بالمائة.

لم يلتزم النجم المصري تامر هجرس الصمت بعد سفره لألمانيا بغرض العلاج، حيث أجرى عملية جراحية ليست صعبة، وفي عطلته المرضية بقي على تواصل مع محبيه، وشكرهم على وقوفهم إلى جنبه والدعاء له بالشفاء، وطمأنهم بأن صحته ليست منتكسة ويسترجع شيئاً فشيئاً لعافيته ويستعيد صحته، وأرفق عبارات الشكر بصورة له على فراش المرض.

كان آخر عمل فني قدمه تامر هجرس خلال شهر رمضان الماضي، مع الزعيم عادل إمام، حيث مثل دور أحد أبنائه والذي كان مغترباً في الهند، في مسلسل ” يحمل عنوان “مأمون وشركاه”، بينما كان أول ظهور فني للنجم المصري تامر، في فيلم “بركان الغضب” وبعد ذلك وقف إلى جانب الممثل الكبير عادل إمام في فيلم “التجربة الدنماركية” وتقمص كذلك دور أحد أبنائه الأربعة، وقدم بالموازاة مع ذلك أدواراً قوية سطع فيها نجمه على مستوى التلفزيون، خاصة من خلال المسلسلات وأبرزها “أماكن في القلب” و”قلب الدنيا” ومسلسل “قلبـي ينـاديك”، وقاسم عام 2006 دور البطولة مع الفنانة القديرة “يسرا” في فيلم يحمل عنوان “ما تيجي نرقص”.

ويتمتع تامر هجرس بموهبة ووسامة ساعدته كثيراً على التألق، وصار من أبرز النجوم المصرية الشابة.