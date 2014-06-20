تامر حسني: سأواصل الظهور بأزياء من تصاميم زوجتي

شارك

اختار الفنان المصري “تامر حسني” أن يطل على جمهوره خلال مشاركته الأخيرة بمهرجان موازين إيقاعات العالم، بإطلالة من تصميم زوجته المغربية “بسمة بوسيل”، التي تميز تصميمها بالمزج بين ما هو تقليدي وعصري، مبتعدة عن الزي التقليدي المغربي الخالص ومكتفية بوضع لمسة مغربية خفيفة بدا من خلالها “تامر” أكثر أناقة وشبابية.

وكان “تامر” قد صرح على هامش مشاركته للمرة الثالثة ضمن فعاليات موازين، أنه فخور بعمل زوجته وباجتهادها مضيفاً:” لا زالت بسمة في بداية الطريق الذي تسلكه خطوة خطوة، وهي مجتهدة وطموحة جداً، وأنا أدعم فيها هذا الطموح وأساندها دائماً لأني مؤمن بقدراتها”، كما كشف في تصريح صحفي أنه سيستمر في دعمها عبر إطلالات من تصميمها بمختلف حفلاته ومقابلاته.

وحرص “تامر حسني” على تقديم الشكر لزوجته أمام الجمهور، حيث طلب منها الصعود على المنصة، فبدت خجولة ولم تستغرق طلتها إلا بضع ثواني.

يذكر أن “بسمة بوسيل” اختارت أن تدخل عالم الموضة والأزياء بطلب من زوجها، الذي ألح عليها أن تعتزل الغناء وتدرس مجال التصميم، حيث حرصت بعد تخرجها على تقديم عرض تصاميم لها بإحدى عروض زي القفطان التي تنظم بالمغرب.