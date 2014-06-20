تامر حسني لــ “اليقظة”: رمضان أصبح مختلفاً بعد زواجي من مغربية ok

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كشف الفنان المصري “تامر حسني” أنه هو الذي بادر باقتراح عمل ديو مع النجمة المغربية “سميرة سعيد”، مضيفاً في حديثه مع “اليقظة” أن ذلك تم منذ فترة طويلة لكن الفكرة لازالت قيد الدرس، وذات الأمر بالنسبة للمشروع الذي كان مرتقباً تقديمه مع النجم المغربي “سعد لمجرد” والذي تأجل بعد أزمة الأخير واعتقاله بفرنسا.

مقابل ذلك كشف “تامر” أنه سعيد بالديو الذي جمعه والفنانة اللبنانية “إليسا” والذي سيطرح قريباً تحت عنوان “من ورا الشبابيك”، كلمات “محمد جمعة” ألحان “أحمد محيي” وتوزيع “يحيى يوسف” وهو الديو الرابع في مشواره والخامس للفنانة “إليسا.”

في نفس السياق، أكد “تامر” أن فيلمه الجديد “تصبح على خير” المنتظر عرضه في عيد الفطر، يحمل مفاجأة إلى جمهوره حيث سيظهر بشكل جديد بعد أن بذل مجهوداً كبيراً في الدور الذي سيقدمه وسيكون دور مختلف.

وعن طقوسه خلال شهر رمضان، اعترف “تامر” أن الأمر بات مختلفاً بعد زواجه من المغربية “بسمة بوسيل”، وأن مائدة الإفطار أصبحت تحمل بصمة مغربية مصرية حيث يحرص على أكل الأطباق التي يعشقها من الأكل المغربي خاصة “الطاجين”، “الرفيسة” والبسطيلة.”

وكان النجم المصري قد أحيا واحدة من أقوى الحفلات خلال الدورة الحالية من مهرجان موازين إيقاعات العالم، حيث حضر مئات الآلاف من عشاقه الذين تلقوا مفاجأة من “تامر” عبر أدائه ولأول مرة أغنية مغربية للراحل “عبد الصادق شقارة” تحمل عنوان “يا بنت بلادي”، قبل أن يتفاعل مع جمهوره من خلال أغانيه الجديدة والقديمة: “يا نور عيني”، “كل مرة”، “ولا عارف”، “الحارس الله”، “180 درجة” وغيرها من الأغاني التي رددها معه الجمهور المغربي والذي أشعل الحفل فحقق ناجحاً كبيراً ورقم قياسي في ثالث مشاركة لنجم الأجيال ضمن فعاليات مهرجان موازين منذ انطلاقه.