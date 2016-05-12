تامر حسني يظهر بنفس شخصية القرصان جونى ديب

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سوف يظهر النجم المصري تامر حسني بزي مغاير لم يظهر به في السابق حيث يشبه تماماً الإطلالة التي ظهر بها النجم العالمى جونى ديب بلوك قراصنة الكاريبي، وقد نشر صورته بهذا اللوك على صفحته في الانستغرام، وتبين بأنها إحدى مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “تصبح على خير” وينتظر أن ينزل في دور السينما خلال عيد الفطر المبارك.

مع العد التنازلي لطرح الفيلم الجديد للفنان تامر حسني، يزداد جمهور المعجبين بالنجم تامر حسني شوقا لمتابعة جديده في السينما، خاصة بعد نشر تامر حسني لصورة يرتدي فيها لباس القراصنة، على خلفية قيامه مؤخراً بنشر صورة جديدة من كواليس فيلمه القادم “تصبح على خير”، ومن شاهد الصورة جزم بأن لوك تامر حسني مطابق للشخصية التي تقمصها النجم العالمى جونى ديب فى فيلم قراصنة الكاريبى أي ” القرصان جاك سبارو”، ومن المنتظر أن يطرح هذا الفيلم الجديد فى موسم عيد الفطر المقبل، حسب ما أكده نجم الفيلم تامر عبر حسابه على موقع تبادل الصور “انستجرام” حيث كتب يقول :”من فيلم تصبح على خير معادنا في العيد إن شاء الله”.

يشارك الفنان تامر حسنى بطولة فيلم “تصبح على خير”، كل من الفنانة درة ومحمود البزاوى، إلى جانب مى عمر ونور أما الإخراج أسند إلى محمد سامي الذي كتب السيناريو أيضاً والمنتج وليد منصور.