بعد هجوم التعليقات الساخرة .. تامر حسني فخور بصورته أيام الفقر

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أيمن الرفاعي

موجة عارمة من السخرية اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي كان سببها صورة للفنان تامر حسني في سن المراهقه.

حيث انتشرت الصورة كالنار في الهشيم في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حتى في الصفحات التي تختص بأخبار الفنانين.

وفي الصورة يظهر الفنان تامر حسني بملابس رثة وقديمة وشعر طويل غير مشذب ومكشوف الصدر.

ركزت معظم التعليقات الساخرة على إبراز الفروق بين تامر حسني الفقير وتامر حسني الفنان الشهير الذي يملك الأموال الطائلة التي مكنته من تغيير الستايل الخاص به بين الحين والآخر، في حين جاءت بعض التعليقات لتنفي تماما أن تكون هذه الصورة للفنان تامر حسني نظرا لعدم وجود تشابه بينها وبين الصورة الحالية للنجم الشاب.

بدوره خصص الفنان تامر حسني منشورا خاصا على صفحة فيسبوك الخاصة به للرد على هذه السخرية.

حيث أكد فخره واعتزازه بهذه الصورة المتداولة. ووجه تامر حسني رسالة شكر الى المراهق الموجود في الصورة لأنه كان لديه حلم كافح وعمل بتفاني حتى وصل لأهدافه التي رسمها في خياله.

وبرر تامر حسني الطلة التي ظهر بها على أنه كان حريصا على تقليد الفنانين في ذلك الوقت.

وكانت الفنانة عبلة كامل أول من علقت على المنشور والذي أشادت فيه بتامر حسني كما أثنت الفنانة انتصار أيضا على منشور تامر حسني وكانت هناك مجموعة أخرى من التعليقات التي أشادت بالنجم الذي ثابر وكافح حتى وصل لحلمه.

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