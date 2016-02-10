أول مصري يدخل موسوعة غينيس…..تامر حسني يحمل الدكتوراة في الأعمال الخيرية

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حصل النجم المصري تامر حسني على الدكتوراة الفخرية والتي منحتها له الجامعة الأمريكية للعلوم.

وقد حاز المطرب الشهير على هذه الدرجة الفخرية بسبب إسهاماته الخيرية في المجتمع المصري، كما ذكرت الجامعة أيضاً أن هناك سبب آخر متصل بالعمل الخيري، حيث أوردت أن تامر حسني يعد أول مصري يدخل موسوعة الأرقام القياسية “غينيس” في حقل العمل الخيري وذلك لقيامه بأكبر حملة تبرع بالدم في العالم.

فقد نظم تامر حسني الحملة مع جمهوره على الإنترنت، وقد نجحوا في جمع 120 ألف وحدة دم خلال ساعتين فقط من إطلاق الحملة، وبذلك تتخطى حملة نجم الجيل تامر حسني للرقم الأخير والذي كان من نصيب دولة الصين ( 110 ألف كيس دم).

وقد تسلم جائزة الدكتوراة الفخرية الأخ الأكبر حسام حسني نيابة عن النجم تامر حسني بسبب وجوده خارج البلاد.