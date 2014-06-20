وصفة “حلوة الطمينة” الجزائرية اللذيذة

شارك

يمكن انتقاء من قائمة الحلويات الشهيرة في العديد من مناسبات الجزائر السعيدة، حلوة الطمينة التي تقدم في حفل الختان للمرأة النفساء وضيوفها عند الولادة، وتحضرها العائلات الجزائرية أيضاً عند الاحتفاء بالمولود النبوي الشريف، حيث تحرص ربة البيت الجزائرية على تحميص الدقيق ليلة المولد النبوي، وفي الصباح تحضر طبق الطمينة الحلو واللذيذ، والذي يقدم مع القهوة والشاي على حد سواء..استمتعي بإعداد “الطمينة” الجزائرية، فهي وصفة سهلة لا تتطلب منك جهداً كبيراً.

المكونات والمقادير:

1 كيلو دقيق خشن

1 كيلو عسل

250 غرام زبدة

مكسرات وورود للتزيين

طريقة التحضير:

في البداية قومي بتحميص الدقيق في مقلاة، حتى يصبح ذهبي اللون واتركيه بعد ذلك حتى يبرد.

بعد ذلك اختاري قدر صغير، ذوبي فيه الزبدة مع العسل ثم أضيفيه فوق الدقيق المحمص واخلطي هذا المزيج جيدا، لكن يجب أن يضاف الدقيق، تدريجيا وليس دفعة واحدة.

وفي الخطوة الثالثة صبي هذا الخليط في قوالب التقديم الصغيرة أو قالب واحد، حسب الرغبة حتى يجمد ويتماسك.

وفي الخطوة الأخيرة، زيني “الطمينة” بالمكسرات والورود أو القرفة وكل ما يعجبك من وسائل التزيين، التي تعثرين عليها في السوق وتنال إعجابك.

ملاحظة: نقدم لك إحدى الحيل التي تلجأ إليها العديد من ربات المنزل في الجزائر للتخلص من خشونة الدقيق على اللسان عن طريق تفوير الدقيق بعد وضعه في ورق غذائي حتى لا يتبلل بالماء في الوعاء ليكتسب بعض الرطوبة و يصبح لين على اللسان، ولا يحمص حتى يجف ويبرد.