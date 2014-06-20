“الهيبة ” تجمع تيم حسن ونادين نجيم في رمضان 2017

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فضيلة بودريش

يعود الثنائي الفني تيم حسن من سوريا ونادين نسيب نجيم من لبنان مجددا خلال شهر رمضان المقبل، في عمل فني جديد تحسبا لسباق رمضان 2017، بعد نجاحهما على التوالي خلال السنتين الماضيتين في كل من مسلسل “تشيلو” ومؤخرا في مسلسل “نص يوم”، ومن المقرر أن يتقاسما دور البطولة في مسلسل آخر يحمل عنوان “الهيبة”، غير أنه لم يكشف بعد عن أي تفاصيل بخصوص قصة هذا العمل الدرامي الجديد

كان الممثل السوري تيم حسن أول من أعلن عن مشروع هذا المسلسل، الذي سوف يقوم ببطولته في رمضان 2017، إلى جانب الممثلة نادين نسيب نجيم، بعد نجاحهما في آخر عمل. ولم يخف النجم تيم حسن أن قصة المسلسل من تأليف هوزان عكو وإخراج سامر البرقاوي ومن إنتاج شركة “الصباح للإنتاج والتوزيع الفني”.

عقب إعلان الممثل السوري الوسيم تيم حسن عن الجديد، الذي يحمله إلى جمهوره العريض بالوطن العربي، خلال الموسم الرمضاني المقبل، لم يتردد في نشر صورة عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي، تجمعه بالممثلة المتألقة نادين نسيب نجيم، وحملت الصورة تعليقا تضمنت قوله: ” خلال رمضان 2017، مسلسل “الهـيبة” مع الشريكة العزيزة ندين نسيب نجيم ، تأليف هوزان عكو، إخراج سامر البرقاوي، إنتاج صباح إخوان، والله الموفق “. ويبدو أن تيم حسن متحمس، من اجل تقديم عمل آخر مع زميلته نادين وخوض مغامرة فنية جديدة، بعدما تألقا خلال مسلسل نص يوم”، حيث تم تقديمه وعرضه على عدة قنوات عربية، وكان من تأليف باسم سلكا، وإخراج سامر البرقاوي.

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