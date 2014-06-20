في أول ظهور إعلامي بعد الزواج……تيّم حسن يكشف سر غرامه وزواجه المفاجئ بوفاء الكيلاني

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لم يكن أحد يتوقع ارتباط الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني بنجم الدراما العربية تيم حسن، حيث لم ينتبه أحد إلى وجود علاقة تربطهما، وفي آخر ظهور إعلامي للفنان السوري تيم بعد عقد القران، كشف عن قصة الحب التي تربطه بوفاء ومفاجأة الزواج التي ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي، وما الذي جذبه في الإعلامية الحسناء وفاء الكيلاني علماً أنها تكبره بنحو أربع سنوات.

إنه الحب الذي أشعل قلبه وسرع من ارتباطه بالإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، هذا ما أكده الفنان السوري تيم حسن للإعلام على هامش حضوره حفل “الموريكس دور”، حيث لم يخف حبه لها وتمسكه الكبير بها قائلاً: “..أغرمت بوفاء من فترة.. وعلى سرعة دقات قلبنا صار الموضوع بشكل سريع، والله يخلينا لبعض..”.

ونفى النجم أن تكون قد ربطته أي علاقة بالمذيعة وفاء في السابق، أي منذ نحو ثلاث سنوات عندما استضافته في برنامج “الحكم” الذي كانت تبثه قناة “أم.بي.سي”، خاصة أنها طلبت منه الزواج خلال الحلقة قائلة في خضم طرحها للعديد من الأسئلة حول حياته الفنية والشخصية، “أنا عوزة أتجوزك يا تيم” ورد عليها بعفوية:”..موافق يا حبيبة قلبي” لكن وفاء كانت في تلك الفترة متزوجة من أبو طفليها.

وبهذا الشأن أوضح تيم حسن يقول: “..لأ لم يكن بيننا شيء وقتها، وهي كانت مزحة قلبت لحقيقة فيما بعد..”. وحول ما الذي جذبه في المرأة التي اختارها شريكة لحياته صرح قائلاً:”..كل شيء بوفاء عاجبني..”. وكان تيم حسن قد فاز مؤخراً بجائزة أفضل ممثل عربي في حفل “الموريكس دور”، ولم يتردد في تقديم الجائزة هدية لزوجته وفاء الكيلاني.

وكانت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني كعادتها تألقت بلباسها في حفل عقد قرانها من الفنان السوري تيم حسن، حيث اختارت أن تلبس فستان بسيط من تصميم مصمم الأزياء اللبناني أنطوان القارح..وهذا الفستان بالرغم من أنه بسيط لكنه لا يخلو من الأناقة والسحر وجاء بلون الأوف وايت بكتفين من الدانتيل، وحزام على مستوى الخصر لينحدر بتنورة واسعة تصل إلى تحت الركبة.