زواج وفاء كيلاني وتيم حسن يشعل السوشيال ميديا

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كعادتها في كل الأحداث تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي بشدة مع خبر زواج وفاء كيلاني وتيم حسن.

فها هي النجمة نسرين طافش والتي لم تعتاد على نشر صور شخصية لها على الميديا قد قامت فور إعلان الخبر بنشر صورها معلقة “كوني أنت حتى إن لم تعجبي أحداً، إن كنت راضية عن نفسك ذلك يكفي، فأنت أجمل حين تملكين الثقة بنفسك”.

ويرى البعض أن هذه الكلمات تعكس حالة نسرين طافش النفسية خاصة بعدما أشيع مؤخراً عن علاقة حب تربط بينها وبين تيم حسن.

أما الجمهور فقد تداول الخبر بتعليقات تجمع بين الحس الفكاهي والمباركة للعروسين.

فقد كتبت مصرية معلقة على الخبر بأنه كما استطاعت النجمة السورية كنده علوش خطف النجم المصري عمرو يوسف فقد ردت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني الثأر وبهجمة مرتدة عندما فازت بقلب تيم حسن.

ناهيك عن ردود الفعل الحزينة من المعجبات بالنجم تيم. أما أحد رواد الفيسبوك ويدعى خالد فحسب تعليقه”مو مصدق أن تيم حسن ترك نسرين طافش وديما بياعة وتزوج وفاء كيلاني.”

أما ديما بياعة طليقة تيم حسن فردت على الخبر بالتجاهل وكأنها تريد توصيل رسالة بأنها غير مهتمة.

فبعد إعلان الخبر بساعات قليلة نشرت ديما صورتها وهي تستمتع بوقتها مع الأصدقاء في السويد.