بايرادات تفوق ال170 مليون دولار … تيلور سويفت اعلى النساء أجرا في الموسيقى

شارك

وكالات

تصدرت المغنية تيلور سويفت قائمة مجلة “فوربس” لأعلى النساء أجرا في مجال الموسيقى بدخل بلغ 170 مليون دولار.

وحطمت سويفت (26 عاما) الرقم القياسي لتحقق إيرادات بلغت أكثر من 200 مليون دولار في الشطر الأميركي الشمالي من جولتها العالمية تحت عنوان (1989)، وفي العام الماضي حلت المغنية في المركز الثاني بعد كيتي بيري بإيرادات قدرت بنحو 80 مليون دولار.

كما حظيت النجمة سويفت بتكريم رفيع المستوى عندما وضعت جائزه باسمها ضمن جوائز حفل بي ام اي لاغاني البوب واطلق عليها “جائزة تيلور سويفت وكان ذلك في مايو أيار الماضي، وقالت مازحة إنها كانت “ستصاب بالإحباط” لو كان شخص آخر فاز بتلك الجائزة التي تحمل اسمها.

يذكر أن المغنية البريطانية أديل (28 عاما) حلت في المركز الثاني بدخل بلغ 80.5 مليون دولار وهو أعلى دخل لها حتى الآن، وجاءت مادونا، التي كانت أعلى النساء أجرا في مجال الموسيقى خلال عام 2013 في المركز الثالث بدخل بلغ 76.5 مليون دولار، وكان هذا أكثر بقليل من دخل ريانا التي حققت 75 مليون دولار، وجاءت المغنية بيونسيه، التي كانت أعلى النساء أجرا عام 2014، في المركز الخامس بمبلغ 54 مليون دولار.

شارك

Comments

comments