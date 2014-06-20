شرب كوبين من الشاي يومياً يحصنك من السكتة الدماغية وأمراض القلب

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أثبت العديد من الأبحاث التي أجريت مؤخراً خطأ الإعتقاد السائد بأن شرب الشاي بكثرة يعمل على تكسير الحديد في الجسم وبالتالي يسبب الإصابة بفقر الدم. ولابد من تصحيح معلومات الناس حول هذا الأمر حتى لا يتجاهلوا فوائد الشاي على صحتهم. إليكم بعض منها

جميع أنواع الشاي؛ الأسود والأخضر والأبيض، أو الشاي الصيني الاسود تأتي من نبات الكاميليا وهي غنية بمادة البوليفينول، ومضادات الأكسدة التي تزيل السموم الضارة والإلكترونات الحرة التي تدمر خلايا الجسم.

ويُقال أنّ الشاي يحتوي على ثماني أو عشر مرات أكثر من البوليفينول الموجود في الخُضار والفواكة.

تظهر الدراسات على البشر والحيوانات، أن الأشخاص الذين يشربون كوبين أو أكثر من الشاي في اليوم – لا يعانون من أمراض القلب والسكتات الدماغية ولديهم انخفاض في إجمالي الكوليسترول والكوليسترول الضار، ويتعافون من النوبات القلبية بشكل أسرع. وهناك أيضاً أدلة على أن الشاي قد يساعد على محاربة سرطان المبيض والثدي.

أمّا علاقة الشاي بالحديد فبالتأكيد لا يقوم الشاي بتكسير حديد الدم مباشرةً، أي أنّ الشاي ليس له أي أثر على الحديد الموجود أصلاً في الدم.

لكن نظراً لوجود مضادات الأكسدة التي تحمل الشحنة السالبة بشكل كبير في الشاي فإنها تتفاعل مع الحديد الموجود في الطعام وهو يحمل شحنة موجبة مما يؤدي إلى ترسبه ومنع امتصاصه وخروجه مع البراز فلا يستفيد منه الجسم.

ولذلك يُنصح بالمباعدة بين شرب الشاي وتناول الأطعمة الغنية بالحديد على الأقل ساعة من الزمن وهذا لضمان امتصاص الحديد الموجود في الطعام والإستفادة منه في تصنييع خلايا الدم الحمراء وبالتالي منع فقر الدم.