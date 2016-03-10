سر نجومية بائع الشاي المفاجئة

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فضيلة بودريش

تحول بائع الشاي “أرشاد خان”، فجأة وبدون أن يخطط إلى ذلك إلى نجم عالمي بفضل وسامته، وتمكن من التخلي عن مهنته البسيطة، ليوقع عقدا مع أهم دور الأزياء العالمية ، بعد ما تسربت صورته للعالم عن طريق الصدفة.

تنحدر اصول النجم الجديد الذي يتمتع بوسامة لافتة وجمال ساحر، من باكستان ويبلغ من العمر 18عاما فقط، وقبل أن تلتقط له المصورة “جيا علي” التي تعمل في إسلام أباد.. صورة، كان يعمل جرسونا في احد المقاهي البسيطة بالعاصمة الباكستانية، ولكن حين انتشرت صورة الشاب صاحب العيون الزرقاء، عبر الأنترنت بسرعة البرق، عقب إقدام المصورة “جيا” على نشرها عبر حسابها في إنستغرام وأرفقتها بتعليق مضحك “الشاي الساخن”تغير الوضع تماما حيث تلقت هذه الصورة وبسرعة فائقة ما لا يقل عن 12ألف إعجاب، وتعليق من المعجبين عبر مختلف أنحاء العالم، ووصل صيتها إلى العاصمة البريطانية لندن، ومن أبرز التعليقات التي حصلت عليها الصورة من المعجبات، “يا لها من عيون لافتة” و “وجدت أكثر الرجال إثارة” فيما ذهبت معجبة أخرى إلى القول “أنا ذاهبة إلى باكستان الآن.. وداعا”.

وتمكنت شركة التجزئة على الإنترنت “فيتن بي كيه”، مباشرة بعد الشهرة السريعة، في الوصول إلى الشاب وأبرمت معه عقدا ليشارك في عرض أزياء من تصميمها، وأعلن بائع الشاي أنه مهتم ليقتحم مجال التمثيل.

وقالت “جيا” على صفحتها في فيسبوك، بأن أرشاد كان مغتبطا بشهرته وتهافت الفتيات عليه، لكنه لم يخف ارتباكه وخوفه الممزوجين بالسعادة.

وأدلت المصورة بتصريح لمجلة “سيلف بروجكشنز” صرحت فيه قائلة:”.. لم يكن لدي أدنى فكرة أن الصورة ستنتشر هكذا، لقد كانت بالنسبة لي إحدى الصور العديدة التي التقطتها،حيث تستثيرني اللقطات التي تمتزج فيها البساطة والعاطفة الخام، وهذه الصورة كذلك وقررت أن أتقاسمها مع العالم”.

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