أغنية “الكينغ” محمد منير للاجئين تُدّرس للتلاميذ في المانيا

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أثمر نجاح أغنية “الكينغ” محمد منير عن اللاجئين والتي غنت بثلاث لغات وهي اللغة العربية والألمانية والفرنسية، في شد اهتمام وزارة التعليم الألمانية التي قررت تدريسها لتلاميذ المرحلة الابتدائية، بهدف تنشئة الصغار على التعايش وتقبل الآخر، وتحمل هذه الأغنية عنوان “عالم واحد”.

دون شك يأتي قرار وزارة التعليم في ألمانيا، بتدريس أغنية المطرب المصري الكبير محمد منير الجديدة “عالم واحد”، لتلاميذ الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في كل المدارس الألمانية، أمراً في غاية الأهمية كونه يروج للتعايش مع الآخر في عالم واحد واحترام اختلاف الثقافات.

وجاءت هذه الأغنية الناجحة بصوت كل من الكينج محمد منير في الشق المتعلق باللغة العربية، بينما غنى المطرب الألماني من أصل مصري عادل الطويل هذه الأغنية باللغة الألمانية، في حين غنى وزير الثقافة والسياحة السنغالي السابق والمطرب “يوسو ندور” الكوبليه المخصص من أغنية عالم واحد باللغة الفرنسية .

لم يخف المطرب المصري أو الملك محمد منير غبطته الكبيرة بصدور قرار من وزارة التعليم الألمانية بتدريس الأغنية في المدارس الألمانية، واغتنم الفرصة ليدلي بتصريحات صحفية ثمن فيها هذه الخطوة من وزارة التعليم الألمانية التي تدل على تقديرهم لدور الفن في الحد من التطرف ومواجهة الإرهاب،

وتصحيح الأفكار الخاطئة ونشر التسامح، وقدرته على إرساء التعايش بين البشر في عالم واحد يتسع للجميع.

يواصل هذا الفنان المصري الكبير الذي يجمع بين موهبتي الغناء والتمثيل التألق في مساره الفني الثري بالعطاء.