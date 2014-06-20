راقبيها جيداً…..8 أعراض تدل على اكتئاب ابنك المراهق

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هناك شبه إجماع على أن الأولاد والبنات في سن المراهقة يتصفون بالعناد والتمرد وإثارة المشاكل، اللهم إلا من استثناءات قليلة، حيث يشعر المراهقون في هذه الفترة الحرجة بضغوط كثيرة، من شأنها أن تجعل هذه الفترة من أصعب الفترات، ونظراً لاختلاف ردود أفعال المراهقين تجاه هذه الضغوط، فهناك من يستطيع تجاوز فترة المراهقة، وهناك من يشعر بالاكتئاب وعدم القدرة على التكيف مع المواقف والخبرات الجديدة، لذلك سنقدم للأهل 8 علامات أو أعراض تدل على شعور ابنهم المراهق بالاكتئاب، حتى يتداركوا الأمر ويستطيعوا تخطي هذه المرحلة مع أبنائهم بسلام .

1- الشعور بالغضب معظم الوقت:

سرعة الغضب والشعور بطوفان من المشاعر السلبية لأتفه الأسباب قد يكون مؤشراً على أن الفتاة أو الشاب بفترة المراهقة يحاولان التنفيس عن غضبهم بصورة او بأخرى.

2- الشعور بأن الحياة لا قيمة لها:

شعور الشاب أو الفتاة المراهقة بأن الحياة عديمة الفائدة، وأن هناك الكثير من الأشياء لن يستطيع تحقيقها.

3- الشعور بالحزن دون سبب يذكر:

فوران المشاعر السلبية وتملك الحزن من الشاب أو الفتاة المراهقة دون سبب يذكر، أو يكون هذا الحزن لأسباب بسيطة، مع الرغبة في البكاء باستمرار، والنظر للحياة نظرة سلبية.

4- تغيير جذري في نمط النوم:

علامة اخرى من علامات اكتئاب سن المراهقة هو التغيير في عادات النوم، فإما الإفراط في النوم، أو عدم النوم والشعور بالأرق والإجهاد دون سبب.

5- تغيرات في الشهية:

هناك نوعان من التغيرات قد تحدث وتكون علامة من العلامات الدالة على اكتئاب سن المراهقة، فإما تناول الطعام بشكل مفرط، أو التوقف عن تناول الطعام تماماً.

6- الإهمال والانسحاب:

انسحاب المراهق أو المراهقة من الأنشطة المفضلة لديه، وعدم الاهتمام بأولوياته السابقة مؤشر هام على الاصابة باكتئاب سن المراهقة.

7- تفضيل الوحدة والانطواء:

الانسحاب من المجتمع، سواء المدرسة، أو المنـزل، أو الرفاق، من أكثر العلامات الدالة على اكتئاب سن المراهقة، فهناك حالة عامة من الشعور بالاضطراب الداخلي تدفع صاحبها إلى الرغبة في الانعزال والبعد عن أية تجمعات أو اتخاذ أية قرارات.

8- العداء للوالدين:

الشعور بالعداء تجاه الوالدين دون سبب مقنع أمر قد يعاني منه بعض الشباب والبنات بفترة المراهقة، وتعتبر دليلاً قاطعاً على اكتئاب سن المراهقة، ولا بد من التعامل معه بذكاء ودون تعسف أو رفض من قبل الأب والأم.

إذا كان يحدث لابنك أياً من هذه الأعراض، إذن عليك أن تسارعي إلى علاجه من الاكتئاب، ومن المهم أيضاً أن يعرف ابنك ما يمر به ويدركه فهي الخطوة الأولى في طريق الشفاء، وإليك ما عليك فعله: