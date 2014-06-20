أساليب تجعل مرحلة المراهقة تمر بسلام

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الأبناء في سن 13و 14و 15 الى 19 يمرون بمرحلة حساسة جداً، باعتبارها تحدد شخصيتهم في المستقبل ولذلك على الأهل مراعاة الأبناء والتعامل معهم بحكمة شديدة في هذه المرحله ويكونوا مقدرين لخطورة هذه المرحلة في تكوين الشخصية.. لذلك سنقدم لكم الوسائل التي ينصح بها خبراء علم النفس والاجتماع لتخطي هذه المرحلة بسلام فكونوا معنا

الإمتناع عن ضربهم

لا يجب استخدام أسلوب الضرب مع الأبناء في هذا العمر لأنهم يشعرون أنهم تخطوا مرحلة الطفولة وأنهم كبروا واستخدام الضرب لعقابهم يجعلهم يستعملون لغة العناد

التوبيخ

لا يجوز استخدام أسلوب التوبيخ والمقارنة بينهم وبين أقرانهم فهذا يجعله يحبط ويتراجع أكثر ويفشل سواءاً وبخ على تحصيله العلمي أو تصرفاته

التشجيع

اكسبوا أبنائكم بالكلمة الحلوة بالتشجيع بمشاركتهم حياتهم وهواياتهم وباكتشاف مواهبهم بالدخول إلى قلوبهم بمشاركتهم مشاكلهم حتى لو كانت في نظر مشاكل تافهه ولكن بالنسبة لهم اكبر مشكله

لا تسخروا من احلامهم

كونوا أصدقائهم لاتصرخوا في وجوههم مهما كنتم غاضبين منهم حتى لاينفروا منكم

اذا لم يجد الأبناء منكم الآذان والقلوب الصاغيه فإنهم لامحالة سوف يبحثون عنها خارج البيت

ولذلك تضيع بناتنا وهي تبحث عن الحب الزائف خارج البيت

ويضيع أولادنا وهم يقلدون غيرهم من الشباب فيجرونهم إلى ماتحمد عقباه

إعطاء الحنان

مهما كبر أبناؤنا فهم في حاجة إلى الحنان وربما هم أحوج إليه في سن المراهقة ..نعم عندما كانوا صغارا”لم يفهوا هذا الحب” أما في عمر المراهقة فهم يحسون ويفهمون ويشتاقون لقبلة على جبينهم للمس شعرهم لضمهم بأحضاننا

إنهم فلذة أكبادنا قد تعبنا عليهم وهم صغارا ًفلا نخسرهم كباراً