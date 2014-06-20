صحة

العلاج بالتستوستيرون يزيد من خطر الإصابة بالجلطات

by ريم حنبظاظة
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العلاج بالتستوستيرون يزيد من خطر الإصابة بالجلطات

وكالات

أشارت دراسة ألمانية حديثة إلى أن خطر الإصابة بجلطات دموية ربما يزيد لدى الرجال بعد أن يبدءوا في تناول هرمون التستوستيرون لمعالجة العجز الجنسي.

ووجدت الدراسة أنه خلال أول ستة أشهر من بعد تناول التستوستيرون زاد خطر الإصابة بجلطات في الساقين والرئتين بنسبة 63 % أكثر مما كان الحال قبل بدء العلاج.

وأوضح كبير معدي الدراسة من معهد علم الأمراض والإحصاء والمعلومات في فرانكفورت، إنه على الرغم من أن الخطر المطلق للجلطات الدموية الوريدية ينخفض ويتلاشى بمرور الوقت فما زال يتعين على الرجال مناقشة ذلك مع أطبائهم.

وقال: ” يزداد خطر الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية بعد فترة وجيزة من بدء استخدام التستوستيرون، والخطر يتراجع بعد أكثر من ستة أشهر من بدء العلاج.”

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