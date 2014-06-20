اختيار ابنة ملك تايلاند سفيرة للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة

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أصدر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بياناً، يرشح فيه ابنة ملك تايلاند الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول سفيرة للنوايا الحسنة لسيادة القانون في جنوب شرق آسيا.

وقال الرئيس الإقليمي للمكتب لـ”رويترز”، إن “الأميرة ستسهم في الدعوة لإجراء إصلاحات في مجال العدالة وإنها مهتمة على نحو خاص بقضايا السجون لاسيما المتعلقة بالنساء. وستنشط الأميرة في عملها هذا في تايلاند وباقي جنوب شرق آسيا”.

وقال جيريمي دوجلاس الممثل الإقليمي للمكتب “لا تعتبر الأميرة نفسها فوق القانون وهي مهتمة بالمساعدة في الدفع بإصلاح العدالة.”

الجدير بالذكر أن الإعلان عن الأمر جاء بعد يوم من انتقاد خبير في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف لتايلاند بسبب تطبيقها لقانون العيب في الذات الملكية الذي يفرض عقوبات سجن طويلة.

وبزغ نجم الأميرة حتى قبل اعتلاء والدها الملك ماها فاجيرالونجكورن العرش في ديسمبر كانون الأول. وهي أكبر أطفاله وابنة الزوجة الأولى من زوجاته الثلاث.