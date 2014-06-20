أخبار منوعة

اختيار ابنة ملك تايلاند سفيرة للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة

by ريم حنبظاظة
شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

اختيار ابنة ملك تايلاند سفيرة للنوايا الحسنة

أصدر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بياناً، يرشح فيه ابنة ملك تايلاند الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول سفيرة للنوايا الحسنة لسيادة القانون في جنوب شرق آسيا.

وقال الرئيس الإقليمي للمكتب لـ”رويترز”، إن “الأميرة ستسهم في الدعوة لإجراء إصلاحات في مجال العدالة وإنها مهتمة على نحو خاص بقضايا السجون لاسيما المتعلقة بالنساء. وستنشط الأميرة في عملها هذا في تايلاند وباقي جنوب شرق آسيا”.

وقال جيريمي دوجلاس الممثل الإقليمي للمكتب “لا تعتبر الأميرة نفسها فوق القانون وهي مهتمة بالمساعدة في الدفع بإصلاح العدالة.”

الجدير بالذكر أن الإعلان عن الأمر جاء بعد يوم من انتقاد خبير في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف لتايلاند بسبب تطبيقها لقانون العيب في الذات الملكية الذي يفرض عقوبات سجن طويلة.

وبزغ نجم الأميرة حتى قبل اعتلاء والدها الملك ماها فاجيرالونجكورن العرش في ديسمبر كانون الأول. وهي أكبر أطفاله وابنة الزوجة الأولى من زوجاته الثلاث.

You may also like

Leave a Comment