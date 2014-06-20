ليوناردو دي كابريو “شارلوك هولمز الإيطالي”

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نشرت مجلة لـ”Variety” خبر تعاقد شركة “Paramount Picture” مع ليوناردو دي كابريو ليتولى بطولة فيلم جديد يحمل اسم “The Black Hand”، بل وسيكون منتجه المنفذ أيضاً وهذا الفيلم مأخوذ عن كتاب للروائي ستيفان تالتي.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقية وقعت في بدايات القرن العشرين، عن عصابات المافيا وانتقالها إلى أميركا، حيث يلعب فيه دي كابريو دور ” جو بيتروسينو”، الذي يعد واحد من أوائل المحققين الذين حاربوا المافيا في نيويورك، وأطلق عليه لقب “شارلوك هولمز الإيطالي”، حيث يتتبع بيتروسينو العصابات الذين هاجروا من إيطاليا وقاموا بخطف عدد كبير من الأشخاص لابتزاز عائلاتهم والحصول على أموال كثيرة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال دي كابريو هو الفيلم الوثائقي “Before the flood”، الذي ظهر به الكثير من النجوم والسياسيين بشخصياتهم الحقيقية، كما حصل هذا النجم الكبير على جائزة أوسكار أحسن ممثل عن فيلم “The revenant”.