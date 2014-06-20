إيمج نيشن أبوظبي تعلن الفائزين بمسابقة استوديو الفيلم العربي

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أعلنت إيمج نيشن، الشركة الرائدة في مجال الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط، عن أسماء الفائزين بالنسخة الخامسة من المسابقة السنوية لبرنامج استوديو الفيلم العربي، والمخصصة للأفلام القصيرة.

وحاز ثلاثة فائزون على جائزة “أفضل فيلم” في مسابقة الأفلام الوثائقية 2015 ومسابقة الأفلام الروائية 2016، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء أمس في العاصمة أبوظبي. وضمّت لجنة التحكيم، التي تولت اختيار القائمة النهائية للمتأهلين، نخبة من أكبر الأسماء في عالم صناعة السينما الإماراتية ومنهم المخرجة نهلة الفهد (حجاب)، وعلي مصطفى (المختارون)، وماجد الأنصاري (زنزانة).

وللمرة الأولى في تاريخ برنامج استوديو الفيلم العربي، منحت إيمج نيشن الجائزة الكبرى لمسابقة الأفلام الروائية لإثنين من المتسابقين. فقد حازت إيمان طلال السيد والبالغة 21 عاماً من الإمارات، على جائزة “أفضل فيلم” عن فيلمها القصير “الاختيار”، إلى جانب فيلم “متخزبق” لجعفر المدهون، “25 عاماً “من البحرين، والذي حاز أيضاً على جائزة “أفضل سيناريو.”

أما فيلم “الإختيار” للمخرجة إيمان طلال السيد، فسيشارك هذا العام في مسابقة المهر الإماراتي للأفلام القصيرة في مهرجان دبي السينمائي الدولي. ويتناول الفيلم قصة لورين التي اضطرت للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للقاء عائلتها لأول مرة وتسوية إرث والدها.

وبهذه المناسبة، صرّحت إيمان السيد قائلة: ” يسعدني جداً الفوز بهذه الجائزة وخاصة بعد أن عملت بجد ووضعت كل طاقاتي لإنتاج هذا الفيلم. كما أنني سعيدة بدعم عائلتي وشعورهم بالفخر والإعتزاز، هذا يعني لي الكثير. ويشرفني إختيار فيلمي للمشاركة في مسابقة المهر الإماراتي للأفلام القصيرة في مهرجان دبي السينمائي الدولي ليتنافس مع مجموعة من أفضل الأفلام في هذه الصناعة.”

أما الجائزة الكبرى لأفضل فيلم وثائقي فكانت من نصيب علوي شريف، 24 عاماً من جزر القمر، عن فيلمه القصير “جمعة وحكيم”. ويتناول الفيلم الوثائقي قصة شابين مشرّدين بلا مأوى يصارعان من أجل البقاء على قيد الحياة في الأدغال، ويتغير مجرى حياتهما إلى الأبد بسبب شخص غريب.

وحاز أركوس، 30 عاماً من الهند، على جائزة “أفضل منتج” عن فيلمه الوثائقي “هرطوم”، وتم توزيع خمس جوائز خلال حفل استوديو الفيلم العربي.

ومن الجدير بالذكر أن الفائزين السابقين قد حصلوا على فرصة العمل بدوام كامل في شركة إيمج نيشن، بالإضافة إلى عرض أفلامهم في أهم المهرجانات السينمائية حول العالم بما في ذلك مهرجان لوس أنجلوس ومهرجان ملبورن السينمائي، والفوز بجوائز عالمية.

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