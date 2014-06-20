“المومياء” تعود بعد غياب طويل ….اليقظة تنفرد بنشر التريلر الرسمي

شارك

استمتعنا جميعا بسلسلة فيلم المومياء ” The Mummy’ والذي عرضت أجزائه الأربعة ما بين عامي 1999 و 2008 بطولة النجم المحبوب “بريندان فريزر.”

وما زالت مشاهد الفيلم عالقة بأذهان المشاهد في جميع أنحاء العالم، حيث تنوعت ما بين الفانتازيا والرعب والإثارة التي تحبس الأنفاس.

اليوم نقدم بشرى سارة لمحبي فيلم المومياء حيث أعلنت شركة “يونيفرسال” أنها أوشكت على الإنتهاء من تصوير الجزء الخامس لهذا العمل الجبار، ليست هذه المفاجأة الوحيدة ولكن الأجمل هو أن البطل الجديد للسلسلة ممثل يحظى بجماهيرية ساحقة وهوالنجم العالمي” توم كروز” والذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار 3 مرات كان آخرها عام 2000.

وتدور أحداث الفيلم حول أميرة من العصور القديمة تم دفنها ظلما في رمال الصحراء لألآف السنين لتستيقظ بعد هذه المدة الطويلة مشحونة بالغضب والحقد وتعود إلى الحياة محاولة الإنتقام بسبب الظلم الذي وقع عليها.

يجد البطل (توم كروز) نفسه في مواجهة شرسة مع هذه الأميرة. حيث يحاول نيك مورتون والذي يجسد شخصيته توم كروز إيقاف هذه الشريرة عن تدمير العالم وما يتبع ذلك من أحداث مرعبة تقع في مدينة لندن في إطار من الفانتازيا والأكشن والإثارة.

يشارك في بطولة الفيلم النجم العالمي توم كروز كما ذكرنا وإلى جانبه أنابيل والس و صوفيا بوتيلا ومن إخراج أليكس كورتزمان. من المتوقع أن يطرح الفيلم بدور السينما العالمية بتاريخ 9 يونيو 2017 وقد تم تصوير المشاهد بالعديد من بقاع العالم ومنها صحراء المغرب العربي.

الإعلان الدعائي الذي ننشره هنا بموقع اليقظة يوضح مدى الروعة والإثارة التي يقدمها الفيلم ويثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه سيكون وجبة دسمة لعشاق هذا النوع من الأعمال السينمائية.

يبدأ الإعلان بمشهد اصطدام الطيور بكابينة الطائرة مما يؤدي إلى اضطراب الطيار وعلى إثر ذلك تسقط الطائرة. يجد بطل الفيلم نفسه في غرفة المشرحة بين الجثث فيستيقظ ويعود للحياة ليواجه المومياء وينتقم من الأميرة الشريرة التي تحاول تدمير العالم.

فهل ينجح توم كروز في إنقاذ العالم من شر المومياء؟ هذا ما سوف تكشف عنه أحداث الجزء الخامس من فيلم المومياء.

شارك

Comments

comments