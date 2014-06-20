“حبيبتي أنت على حق” سر نجاح زواج النجم دواين جونسون”ذا روك”

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أسدى نجم المصارعة الحرة وهوليوود “دواين جونسون” الشهير باسم “ذا روك” لمعجبه الكبير “مايكل نيفين” بنصيحة من ذهب، على اعتبار أنه عريس جديد، عن سر نجاح الزواج وديمومته، واختصرها في عبارة قصيرة تتشكل من أربع كلمات وتتمثل في الحرص على القول لشريكة حياته: “..نعم يا حبيبتي أنت على حق..”. و حرص أن يقاسم تلك اللحظات والنصائح مع الملايين من معجبيه في العالم عبر موقع أنستغرام.

استمتع نجم المصارعة الحرة وهوليوود دواين جونسون مؤخراً، بأجمل اللحظات عقب لقاءه بمعجبيه، في مدينة “ستديوهات يونيفرسال” الترفيهية، ومنهم “مايكل نيفين” الذي كان متنكراً في هيئة نجمه المفضل داوين، واغتنم الفرصة ليأخذ برفقته هو وعروسه الجديدة “جيسيكا” صوراً تذكارية على مسرح برنامج مقدم البرامج الشهير “جيمي فالون”، لكن وقع المفاجأة كان كبيراً عندما رفع القناع، حيث لم يصدق مايكل بأنه أمام نجمه المفضل وانفجر باكياً، كتعبير عن فرحته العارمة، ثم احتضنه “داوين” بقوة، ولم يفوت “ذا روك” الفرصة وأشرك الملايين من معجبيه عبر العالم من خلال “أنستغرام” في متابعة هذه اللحظات المتميزة، والتي لم يخف بأنها الأجمل في حياته، وقال مايكل لنجمه أنه معجب به منذ أن كان طفلاً في الخامسة من عمره.

والمعروف عن دواين جونسون، أنه قد ارتبط مرتين في حياته، أي في عام 1997 من داني جارسيا، وأنجب منها “سيمون وأليكساندرا”، أما زوجته الثانية”لورين هاشيان” التي ارتبط بها في عام 2007، أنجب منها ابنته “جاسمين” في ديسمبر 2015.

ويتأهب النجم في هذه المرحلة لطرح أحدث أفلامه السينمائية، والمتمثل في الجزء الثامن من أفلام الحركة ومطاردات السيارات Fast & Furious، والذي سينزل في دور السينما في العالم يوم 14 أبريل الجاري.