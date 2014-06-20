افتتاح مجمع وبرج “ذي فيو” في السالمية

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افتتحت شركة وفرة العقارية أحدث مشاريعها العقارية في دولة الكويت وهو مجمع “ذي فيو” الذي يقع على واجهة الخليج العربي لمنطقة السالمية، ويتكون من برج من 19 طابقاً ومجمعاً تجارياً بمساحة أربعة ألاف متر مربع.

ولقد قام بافتتاح مجمع “ذي فيو” الرئيس التنفيذي لشركة وفرة العقارية، المهندس نزار عبدالوهاب العريفان. وبمناسبة الافتتاح، نظمت الشركة أيضاً معرضاً شارك فيه جميع العلامات التجارية المؤجرة في مجمع وبرج “ذي فيو” والتي تتضمن شركات التجزئة الشهيرة وعيادات ومطاعم ونوادي رياضية وصحية ومراكز لتعليم الأطفال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة وفرة العقارية، المهندس نزار عبدالوهاب العريفان: “إن هذا المجمع هو صرح جديد في الكويت وفي محفظة مشاريع شركة وفرة العقارية التي تضم مشاريع أصبحت العديد منها معالم محلية. يقدم “ذي فيو” إطلالة فريدة على الخليج العربي، كما يجمع باقة متنوعة من العلامات التجارية التي ترضي جميع أذواق الزوار، محافظة على الخصوصية وراحتهم بفضل نوعية البناء والخدمات التي حرصنا على توفيرها. نوعية المبنى بواجهته وخدماته هو عامل جذب لجميع الشركات والعلامات، حيث أن المجمع أجر بشكل شبه كامل في حين أن المبنى مشغل بالكامل.”

ومن العلامات التجارية الشهيرة عالمياً التي اتخذت مجمع “ذي فيو” مقراً لها، العلامة الإنجليزية “ماركس أند سبنسر” التي تتخذ مساحة كبيرة من المجمع، تجعل المتجر الأكبر للعلامة في الشرق الأوسط. كما يتواجد في المجمع كل من “سيفكو” و”سيركت +” و”كيدز انجنير” و52 ديجري”، والعلامات التجارية المحلية التي حازت على شهرة كبيرة في الكويت وهي مطاعم “ميمي كاري” و”كافيه مييم” و”بي+أف” و”مكشات”، وعيادتي “سيدر” و”فيو”، وشركات عديدة.

كما يضم المجمع طابقين للمواقف في السرداب ويبلغ إجمالي عدد المواقف 350 موقفاً.

نبذة عن وفرة:

تأسست شركة وفرة العقارية في عام 1984 وهي اليوم شركة ريادية في في مجال الاستثمار العقاري والتطوير على مستوى دولة الكويت، إذ تتمتع الشركة بميزة تنافسية رئيسة تتمثل في استقرارها وعلاقاتها الاستراتيجية المتينة مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وملاءتها المالية العالية والخبرة الإدارية والكوادر البشرية المؤهلة لتقديم خدمات عقارية متكاملة تشمل التصميم والتطوير والتشغيل والإدارة والصيانة.

ومن أبرز المشاريع التي أنجزتها الشركة كل من “توين تاور” في منطقة المرقاب، وأبراج “وفرة داون تاون” والغوالي والديرة والدروازة في العاصمة، بالإضافة إلى مجمع المهلب في منطقة حولي.

وتجسد شركة وفرة العقارية مفهوم الشركات العقارية المتخصصة، حيث تتبنى استراتيجية استثمارية توازن بين الربحية والتحوط وإدارة المخاطر لاستثماراتها ومشاريعها، مما مكن الشركة من تحقيق معدلات نمو مرضية في عوائدها وحجم استثماراتها وأصولها المدارة. كما شكلت تلك السياسة تحصينا للشركة من تداعيات الأزمات ودورات الأسواق التي مرت بها منذ التأسيس.

وتسعى وفرة العقارية الى تحقيق بصمة واضحة في مجال التطوير والاستثمار العقاري على مستوى الكويت والمنطقة، حيث تنفذ مشاريعها بمعايير عالمية مع المحافظة على الطابع المحلي، وتلبي بها تطلعات المجتمع.