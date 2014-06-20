إطلاق التريلر الرسمي لفيلم “المختارون”

شارك

أعلنت إيمج نيشن أبوظبي، الشركة المتخصصة في مجال الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق الفيديو الترويجي (التريلر) الرسمي لفيلم التشويق “المختارون” من إنتاج شركة إيمج نيشن أبوظبي، وإخراج الإماراتي الموهوب علي مصطفى، والذي سيتم عرضه في صالات السينما الإماراتية في 23 فبراير 2017، بعد النجاح الكبير الذي حققه ضمن فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي، ومهرجان بي. إف. آي لندن السينمائي 2016.

تدور أحداث الفيلم في مستقبل بائس يشهد انتشار الفوضى والصراعات نتيجة لتلوث مصادر المياه. وتسعى مجموعة صغيرة من الناجين للبحث عن مصدر المياه النظيف الوحيد المتبقي في المنطقة. ومع تسلل زائرين اثنين إلى المنطقة الخاصة بهم، يتحولون إلى مجرد أداة للاختبار من أجل النجاة، وواحد فقط يستحق النجاة.

ويعد هذا العمل السينمائي المشوق، ثالث فيلم روائي طويل للمخرج الإماراتي المتميز علي مصطفى، بعد فيلمه الأول “دار الحي”، وفيلم “من ألف إلى باء” الذي تم إنتاجه بالتعاون بين إيمج نيشن وTwofour54.

ويؤدي أدوار البطولة في الفيلم عدد من النجوم والممثلين في العالم العربي، ومنهم سامر إسماعيل (عمر)، وربى بلال (لما شفتك)، وميسا عبد الهادي وركين سعد (3000 ليلة). كما يعود مصطفى للتعاون مجدداً مع الممثل السوري سامر المصري ( باب الحارة )، والممثل الفلسطيني علي سليمان ( الجنة الآن، زنزانة ) ، والممثل الإماراتي حبيب غلوم ( دار الحي ) والذين شاركوا في أفلام علي مصطفى السابقة.

وقد تم إنتاج هذا الفيلم الإماراتي بالتعاون مع عدد من أهم المنتجين وصانعي الأفلام في هوليود وهم بيتر سافران (ذا كونجورينغ، آنابيل)، وستيفن شنايدر (بارانورمال أكتيفيتي، إنسايدس).