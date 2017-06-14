خرافات حول وسائل مكافحة العطش خلال نهار رمضان

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لأن شهر رمضان يأتي في أجواء حارة، فنحن نخاف من الشعور بالعطش أثناء نهار رمضان، وتكثر الخرافات والأحاديث حول كيفية مكافحة العطش خلال الصوم، والتالي بعض هذه الخرافات الشائعة حتى لا تقعوا ضحيتها.

تناول كمية كبيرة من المياه عند السحور

ليس صحيحاً أن تناول كمية كبيرة من المياه عند السحور يحمي من الشعور بالعطش أثناء الصيام، حيث أكد خبراء الصحة أن المياه الزائدة عن حاجة الجسم تطردها الكلية بعد ساعات قليلة من تناولها، وهذا ما سيؤدي إلى قلق الصائم أثناء النوم لحاجته للذهاب إلى الحمام، وبالتالي يسبب إرهاقاً له خلال فترة النهار.

لذلك ينصح بعدم تناولك كمية من المياه تزيد عن حاجتك خلال فترة السحور، لأنها لن تنفع في محاربتك للعطش على الإطلاق بل على العكس.

تناول السوائل عالية التركيز من السكر

أكد خبراء الصحة أن تناول كميات كبيرة من السوائل عالية التركيز من السكر لتروية الجسم مجرد خرافة، لافتين إلى أن هذه السوائل تحث الجسم على إدرار البول وزيادة الشعور بالعطش، ولذلك ينصح بضرورة الاعتدال عند تناولك للحلويات والمشروبات الرمضانية

تناول كمية كبيرة من المياه بعد الانتهاء من الطعام

ليس صحيحاً ما يشاع أن تناول كمية كبيرة من المياه بعد الانتهاء من الطعام عند الافطار يساعدك في مكافحة الشعور بالعطش، فمن شأن هذه العادة عرقلة عملية الهضم، ومنع الجهاز الهضمي من إتمام عمله.

وأكد الخبراء أن كثرة شرب الماء تمنع إفراز العصارة المعدية من هنا يُنصح بضرورة تناولك لكمية قليلة أو معتدلة من المياه بعد الإفطار، علماً بأن الوقت الأنسب لتناول كمية كبيرة من المياه، يجب أن يكون بعد ساعتين بعد الإفطار، مع اعتماد سياسة تناولك لكميات قليلة من المياه في فترات متقطعة بين الفطور والسحور.