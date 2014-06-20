فوائده لا تعد ولا تحصى ….الزعتر يقهر القلق والإكتئاب

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يُحكى الكثير عن فوائد الزعتر؛ فهذا النوع من الأعشاب يشتهر كثيراً في مطابخ الشرق الأوسط تحديداً، ولعل أكثر ما عرف عنه قدرته على تحفيز الذاكرة وتنشيطها. ولكن العلماء اكتشفوا مؤخراً فائدة جديدة اليوم، قد تهمُّ كثيرين. لنتابع

حسب دراسة علمية أجريت على الحيوانات، تبيّن أنَّ للزعتر تأثيراً في تحقيق الاسترخاء، بفضل احتوائه على الكارفكرول؛ وهي مادة ذات خصائص مزيلة للقلق. فهذه المادة المهمّة تعمل على تنشيط المستقبلات في الدماغ، وهي ذات المادة التي تستخدمها فئة الأدوية والعقاقير التي يصفها الأطباء لعلاج القلق والأرق والاكتئاب، ويطلق عليها “البنزوديازيبينات”.

وفي ما يأتي أبرز فوائد الزعتر:

1_ يحمي الزعتر من الشيخوخة فهو مركّب طبيعي يحتوي على كمية من مضادات الأكسدة القوية في علاج الشيخوخة. ويساعد على تنقية البشرة، لا سيما لدى المراهقين، الذين يعانون من مشاكل حبّ الشباب، ويحارب بعض الالتهابات الفطرية القوية.

2_ مطهّر قوي فهو يفيد في علاج التهابات الحلق والشعب الهوائية، ويعزّز نظام المناعة. حيث يساعد الزعتر الجسم على التخلص من الفيروسات والبكتيريا، ويلعب دوراً مضاداً للجراثيم، لا سيما في ما يتّصل بالمعدة والأمعاء.

3_ يرخي العضلات ويحارب التشنج لأنه غني بالفلافونيدات التي تساعد على تخفيف آلام الظهر والعضلات بعد التمرين، ويساهم في التخفيف من مرض الروماتيزم.

4- يعالج السعال الديكي، والربو، والبلغم . كما يساعد على تسهيل خروج المخاط الشعبي فيهدئ الشعب الهوائية ويلطفها .حيث يشرب منه مغلي الزعتر ويستخدم زيته أيضا في دهن الصدر قبل النوم .

5- يعمل الزعتر على تقوية الجهاز المناعي وتقوية العضلات ومنع تصلب الشرايين وتقوية عضلات القلب .

6- يعتبر مسكن للألم ومطهر ومنشط للدورة الدموية

7- يعالج إلتهابات المسالك البولية والمثانة ويشفي من مرض المغص الكلوي ويخفض الكوليسترول .

8- يساعد على طرد الغازات من المعدة ومنع التخمر كما يساعد على الهضم وامتصاص المواد الغذائية .

9- طارد للفطريات والطفيليات مثل الأمبيا المسببه للدوسنتاريا ،وقاتل للميكروبات نظراً لاحتوائه على مادة الكارفكرول .

10- يعتبر الزعتر نبات قابض حيث يعالج حالات الإسهال .ويفضل أن يؤخذ مع زيت الزيتون .

11- يحتوي على مواد مضادة للأكسدة .

12- تناول الزعتر مع زيت الزيتون مفيد جداً لتقوية الذاكرة وسرعة إستراجاع المعلومات المخزنة وسهولة الأستيعاب