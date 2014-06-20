مطبخ

كيكة التايجر والكيكة الإنجليزية لذيذتان مع شاي الضحى

by زينب سعد
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كيكة التايجر

كيكة التايجر

المقادير:

  • 3 أكواب دقيق
  • ½ 1 كوب سكر
  • ¾ كوب زيت
  • كوب حليب
  • 3 بيضات
  • 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
  • 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام
  • ملعقة صغيرة فانيليا
  • رشة ملح

الطريقة:

  1. سخني الفرن عند درجة حرارة 200.
  2. اخفقي البيض والسكر بالمضرب الكهربائي حتى يُصبح الخليط خفيفاً وفاتح اللون.
  3. أضيفي الفانيليا والزيت واخفقي.
  4. أضيفي اللبن واخفقي ثم أضيفي الدقيق والبيكنج باودر والملح واخفقي.
  5. قسمي العجين إلى نصفين، نصف أضيفي إليه الكاكاو وقلبيه جيدًا، حتى يذوب الكاكاو تمامًا والنصف الآخر اتركيه أبيضاً.
  6. ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي ورقة زبدة في قعر الصينية.
  7. ضعي مغرفة من العجين الأبيض في منتصف الصينية ثم مغرفة من عجين الكاكاو فوقها وهكذا بالتبادل حتى تنتهي من العجين.
  8. ضعي الصينية في الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 40 – 45 دقيقة.
  9. قدميها باردة مع الشاي أو القهوة.
  • يمكنك استبدال الكاكاو بألوان الطعام لتحصلي على كيكة التايجر الملونة
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