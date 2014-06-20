كيكة التايجر والكيكة الإنجليزية لذيذتان مع شاي الضحى

كيكة التايجر
المقادير:
- 3 أكواب دقيق
- ½ 1 كوب سكر
- ¾ كوب زيت
- كوب حليب
- 3 بيضات
- 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
- 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام
- ملعقة صغيرة فانيليا
- رشة ملح
الطريقة:
- سخني الفرن عند درجة حرارة 200.
- اخفقي البيض والسكر بالمضرب الكهربائي حتى يُصبح الخليط خفيفاً وفاتح اللون.
- أضيفي الفانيليا والزيت واخفقي.
- أضيفي اللبن واخفقي ثم أضيفي الدقيق والبيكنج باودر والملح واخفقي.
- قسمي العجين إلى نصفين، نصف أضيفي إليه الكاكاو وقلبيه جيدًا، حتى يذوب الكاكاو تمامًا والنصف الآخر اتركيه أبيضاً.
- ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي ورقة زبدة في قعر الصينية.
- ضعي مغرفة من العجين الأبيض في منتصف الصينية ثم مغرفة من عجين الكاكاو فوقها وهكذا بالتبادل حتى تنتهي من العجين.
- ضعي الصينية في الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 40 – 45 دقيقة.
- قدميها باردة مع الشاي أو القهوة.
- يمكنك استبدال الكاكاو بألوان الطعام لتحصلي على كيكة التايجر الملونة
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