تنظيم وقتك سر النجاح في حياتك

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إذا كنت تريدين النجاح في حياتك فأنت تحتاجين إلى تنظيم وقتك، فهو عاملًا مهمًا وأساسيًا، فإذا كنت إمرأة عاملة تحتاجين إلى تنظيم الوقت كي تستطيعي التوفيق بين عملك وبيتك بكل مهامه من تربية الأبناء ومتابعتهم وعلاقتك بزوجك واعتنائك ببيتك وبنفسك، بل حتى وإن كنت ربة منزل فأنت في حاجة إلى تنظيم وقتك أيضاً، وسوف نعرض في السطور التالية عدد من النصائح التي تعينك على تنظيم الوقت:

1- حددي أولوياتك وأعدي بها قائمة، فقد تضع الزوجة الأبناء أولوية أولى في صغرهم ثم كلما كبروا قلت الحاجة إلى تواجدها الدائم معهم، لذلك فإن الأولويات قد تتغير.

2- تعلمي أن تضع جدول شهري بأبرز المهام وجدول أسبوعي مقسم لأربع أشياء أساسية الزوج والأبناء والعمل والبيت ونفسك.

3- احرصي على الالتزام بالمواعيد.

4- لا تهدري الوقت أمام التلفاز أو التحدث في التليفون طالما كان لديك أعمال.

5- ضعي مهام اليوم يوميًا كل مساء بناء على الجدول الأسبوعي، تعلمي أن تقسمي أمورك في مربع الأولويات ما بين المهم والطارئ والمهم وغير الطارئ والطارئ وغير المهم وغير الطارئ وغير المهم.

6- لا تنسي نفسك وعلاقتك بزوجك أبدًا مهما حدث ولو على فترات امنحي بعض الوقت لنفسك ودللي نفسك بجلسة تدليك أو براحة دون الأولاد أو قراءة أو نزهة مع زوجك وحدكما وهكذا.

7- لا تؤجلي وتتكاسلي حتى لا تزيد المهام.

8- اطلبي المساعدة من الغير سواء الزوج أو الأبناء أو مساعدة المربية أو الخادمة، وتعلمي تقسيم المهام على أفراد الأسرة بشكل مناسب.

أمثلة على تقسيم الأعمال

أعمال يومية مثل: العمل ومذاكرة الأبناء وترتيب الأسرة وتجهيز الطعام (يمكن كل يومين) وغسل الأواني ووضع الملابس في الغسالة وتجفيفها (خاصة لو الأسرة كبيرة).

أعمال أسبوعية مثل: تنظيف الشقة والحمامات ونزهة مع الزوج والأولاد أو زيارة الأجداد.

أعمال كل أسبوعين مثل: تنظيف المطبخ والثلاجة.