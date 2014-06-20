نصائح ثمينة تحتاجيها بعد سن الثلاثين

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في سن الثلاثين تتأثر بشرة المرأة بالعديد من الأمور سلباً، خصوصاً إذا كانت قد استنفذت ما لديها من مستحضرات للتجميل، لذلك اليك مجموعة من النصائح الأساسية التي يجب أن تركزي عليها بعد سن الثلاثين لتحتفظي ببشرة نضرة وجذابة:

قومي بتنظيف بشرتك يومياً، وذلك باستخدام منظفات قويه تنظف بعمق.

اهتمي بوضع مرطبات غنية بالماء وذلك لترطيب البشرة، حيث أن من أهم مسببات جفاف

البشرة بعد سن الثلاثين يكون نتيجة فقدانها للماء.

استخدمي لوشن وكريمات مرطبة أقوى من التي اعتدت على استخدامها.

احرصي على ترطيب شفتيك، والتخلص من الهالات السوداء حول العيون.

استعملي مساحيق صنفرة الوجه ولو مرة واحدة شهرياً، لتحصلي عل بشرة نقية ونظيفة.

احصلي على قسط وافر من النوم يومياً.

تناولي قدراً كافياً من الماء يومياً بالإضافة إلى تناول الخضروات والفواكه المغذية للبشرة.

8 خطوات لحيوية ونضارة دائمة

– استخدمي لوناً خفيفاً من أحمر الشفاه

حيث ان الألوان الداكنة تجعل الشفاه تبدو أقل سمكاً، لذا ضعي القليل من ملمّع الشفاه في مركزها من الداخل حتى تبدو الشفاه أكثر تألقاً.

– اضحكي

تؤكد دراسةٌ أجريت في جامعة جنوب كاليفورنيا أن الضحك يقوّي المناعة بمقدار 25% وفي نفس الوقت يبطّئ من ظهور الشيخوخة.

– تناولي المزيد من الفاكهة

يعتبر استهلاك الفاكهة الطازجة يومياً يطيل عمر حيوية الجسم فالفاكهة ذات خواص مضادة للتأكسد ومحاربة للسرطان.

– أحيطي نفسك بالأصدقاء

حيث أن الحياة الاجتماعية التي تحيط بالإنسان وعدم انعزاله عن الناس تطيل العمر وتحقق الشعور بمزيدٍ من السعادة مقارنةً بالوحدة.

– اشربي الحليب

لأن الكالسيوم مهم جداً للجسم خاصةً مع التقدم في العمر لأنه يحافظ على مظهر أفضل للشعر والأسنان والأظافر، أما إذا كنت لا تحبين شرب الحليب فعليك الاتجاه إلى السبانخ والبروكولي.

– خذي قسطاً من الراحة والإسترخاء كل 10 دقائق مرتين يومياً

لمدة عشر دقائق لا أكثر أغمضي عينيك واستمعي الى القرآن الكريم ومارسي اليوغا أو إقضي عشر دقائق لا تفعلي فيها شيئاً على الإطلاق، وسوف تدهشين لمدى الانتعاش الذي تتركه مثل هذه الدقائق على مظهرك وصحتك.

– استعملي مرطبات الجسم

يجب استخدامها بانتظام وهي الكريمات ذات الأنواع الجيدة وخاصةً على الرقبة والكوعين والركبتين ويفضل اختيار الأنواع التي تقوّي صحة البشرة وتجعلها أكثر تماسكاً في ملمسها مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون.

– لا تدعي شعرك يعكس مظهراً يوحي بالتقدم في السن

لن تستمر حيوية الشعر في سن العشرين بنفس القوام والشكل في ما بعد ذلك، وإذا لم تعتن به بدرجة كافية أكثر من ذي قبل فسوف يتأثر مظهرك سلبياً، وأول عنصر للعناية بالشعر هو تناول الغذاء الصحي والفيتامينات ويليه استخدام الزيوت الطبيعية الصحية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند.