برنامج خاص للعناية بالبشرة الجافة والعادية

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إذا كنت تودين ان تعرفي برنامج العناية المناسب لنوع بشرتك فالسطور التالية سوف توفر لك ما تحتاجين فكل بشرة لها خواص معينة وبالتالي ما يناسب غيرك من مستحضرات العناية بالبشرة قد لا يناسبك بل قد يضر ببشرتك لذلك اعثري على البرنامج الخاص بك من البرامج التالية والتي لن تستغرق منك سوى خمس دقائق.

(1) البشرة الجافة

– لها قوام رقيق غير لمّاع

– ربما تكون في الجانب الحساس

– في العادة لا توجد فيها أية مسامات مفتوحة

– إنها أكثر عرضة للخطوط الرفيعة والتجاعيد من أنواع البشرة الأخرى

– أيضاً هي أكثر عرضة للتضرر من تأثيرات التدفئة المركزية وضوء الشمس

– البشرة الشقراء جداً تكون جافة في الغالب.

برنامج للعناية بالبشرة الجافة في 5 دقائق

صباحاً

– تطهير سريع باستعمال مطهر مسح خاص بالبشرة الجافة.

– تقوية البشرة باستعمال تونر خال من الكحول على كرة قطنية مرطبة بالماء.

– ترطيب باستعمال مرطب خاص بالبشرة الجافة ويفضّل اختيار مرطب يحتوي على مكون حماية عريض المدى من ضرر الشمس ولا بد من الحرص على تفادي منطقة العينين.

مساءً

– إزالة ماكياج العينين

– تطهير كما سبق في الجزء الخاص بفترة الصباح.

– استعمال كريم ليلي.

(2) البشرة العادية

كل صاحبات البشرة العادية محظوظات لحصولهن على تلك الهبة والبركة النادرة. ومن خصائص نوع البشرة هذه أنها:

– ملساء القوام من دون أية مسام ظاهرة أو مرئية

– لا تظهر فيها علامات الجفاف في الشباب

– لها درجة لون مستوية ولا تعتبر شديدة البهتان أو الشحوب أو الاحمرار

– ستميل نحو الجفاف مع تقدم السن وكنتيجة للتأثيرات الخارجية.

برنامج للعناية بالبشرة العادية في 5 دقائق

صباحاً

– التطهير باستعمال مطهر مسح أو مطهر غسل خاص بالبشرة من العادية إلى الجافة.

– تقوية البشرة باستعمال تونر خال من الكحول على كرة قطنية مرطبة بالماء.

– الترطيب باستعمال مرطب مخصص للبشرة العادية.

مساءً

– إزالة ماكياج العينين أولاً ثم التطهير كما سبق في الجزء الخاص بفترة الصباح، لكن بشكل تام.

– استعمال مرطب أو لوشن ليلي خفيف الوزن.

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