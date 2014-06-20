نصائح مفيدة تحتاجينها للحفاظ على مذاق الأطعمة التي تعدينها

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تحتاجين لمعرفة كثير من الأمور التي ستساعدك حتماً في تفادي تلف المأكولات التي تعدينها وكذلك في الحفاظ على نكهة الأطعمة التي تعدينها إليك بعضاً من هذه الأمور الضرورية

عند الرغبة في إضافة مزيد من الزيت إلى مقلاة التحمير أثناء طهي الطعام، اسكبي الزيت بهدوء على حواف الطاسة لتكتسب سخونتها قبل الوصول إلى الطعام.

لتخليص الأيدي من رائحة الثوم، افركيها في حواف حوض المطبخ الستانلس ستيل لمدة ثلاثين ثانية ثم اغسليهم وراقبي كيف ستذهب الرائحة.

عند سلق المعكرونة لا تتركيها تنضج تماماً في الماء المغلي، بل اخرجيها قبل تمام النضج بدقيقتين لتكمل تسويتها فيما بعد مع الصوص ولا تزيد قابليتها للهرس.

يمكنك غمر أصابع البطاطس في الماء بعد تقطيعها لمنع إسمرارها في لحظات انتظار الزيت حتى يسخن.

احفظي البهارات في مكان مظلم وبارد وليس بالقرب من البوتجاز حيث أن الحرارة وضوء الشمس يفقدان البهارات مذاقها مع مرور الوقت.

عند تقطيع الأوراق الخضراء والأعشاب، انثري قليلاً من الملح على لوح التقطيع أولاً ليمنع الأوراق من التطاير.

احرصي بعد تتبيل الدجاج او اللحم على تركهم في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تمتص البهارات بشكل كامل ويصبح مذاقها أفضل بعد الطهي.

لا تضعي الملح على السلطة إلا قبل تقديمها مباشرة للضيوف حتى لا تذبل الخضار سريعاً بفعل الملح.

قبل غلي الحليب، اغسلي القدر بالماء ثم اسكبي الحليب فيه دون تجفيفه، فهذا سيمنع الحليب من الالتصاق بالقدر ولن يصعب تنظيفه فيما بعد.

أعدي مرقة الدجاج بكميات كبيرة وخزنيها في أكياس أو عبوات بلاستيكية في الفريزر حتى يمكنك استخدامها فيما بعد في عمل وصفات الشوربة أو غيرها من الأكلات دون الاضطرار إلى سلق اللحوم.

للتخلص من الرائحة الكريهة في الثلاجة، ضعي قطعة فحم أو كوب مملوء بيكربونات الصوديوم في باب الثلاجة.

افردي ورق الزبدة في الصواني قبل خبز المعجنات عليها مثل الدونات أو الفطائر وذلك حتى يسهل غسلها فيما بعد. وعلى غرار ذلك، يمكنك استخدام ورق الفويل عند عمل المشويات.

لمنع الفواكه المقطعة من الاسمرار خاصة التي ستستخدمينها في عمل سلطة الفواكه، يمكنك عصر ثمرة ليمون عليها.

عند طهي القرنبيط، أضيفي قليلاً من الحليب مع الملح إلى ماء السلق حتى يحافظ على بياضه الناصع.

قبل تشكيل عجين البيتزا أو الفطائر، انثري قليلاً من الدقيق على يديك حتى لا تلتصق بها.

بمجرد فتح علبة الصلصة، اسكبي قليلاً من الزيت على السطح حتى لا تفسد سريعاً في الثلاجة.

لتجنب تدميع العينين أثناء تقطيع البصل، ينصح بتبريد البصل في الثلاجة لمدة عشرين دقيقة قبل تقطيعه، ويمكنك مضغ علكة أثناء التقطيع لتخفيف أثره أيضاً.

قبل عصر الليمون، ادعكيه بين راحتي يديك قليلاً أو سخنيه لمدة ١٠ ثوان في الميكروويف للحصول على أكبر كمية من العصير منه.

عند عمل الشاورما ابدأي بتحمير البصل والفلفل في البداية ثم أضيفي قطع الطماطم والمشروم في النهاية حيث أنهما ينضجان سريعاً.

لتنظيف الميكروويف ضعي إناء مملوء بالماء ومضاف إليه عصير ليمون وشغلي الجهاز حتى يبدأ الماء في الغليان ثم نظفي الميكروويف بعد ذلك بقطعة مبللة.