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حيلة رائعة تحمي بشرتك من أذى الماكياج والتجاعيد

أبريل ٢٤ ,٢٠١٧

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حيلة رائعة تحمي بشرتك من أذى الماكياج والتجاعيد

يمكن لكل امرأة تعتني بجمالها استعمال “الماكياج” كما تشاء دون أن تخشى على بشرتها أن تؤذى أو تصاب بالتجاعيد والخطوط فكما نعلم تحتوي المستحضرات التجميلية على مواد كيميائية، وعند استخدامها على البشرة تسبب لها الضرر لكن هناك حيلة رائعة تحمي البشرة من الأذي وتحافظ عليها من التجاعيد لنتعرف على تلك الحيلة الآمنة

هناك اعتقاد أن زيوت العناية بالبشرة المستخرجة من العديد من المكونات الطبيعية المغذية والصحية، تحتاجها فقط صاحبات البشرة الجافة، أما ذوات البشرة الدهنية لا يحتجن لاستعمالها، لكن هذا غير صحيح، لأن زيوت ترطيب البشرة من أفضل ما ينصح بها على الإطلاق لكل أنواع البشرة حتى الدهنية، ولكونها تغني عن مختلف مواد الترطيب بما فيها الكريمات الخاصة بفضل نتائجها الإيجابية والمفيدة في وقت قياسي.

بل أن خبراء التجميل وجدوا أن مزج هذه الزيوت المرطبة للبشرة، مع مستحضرات التجميل تساهم في تغذية البشرة وإبعاد شبح التجاعيد عنها. فمثلاً تضاف نقطة واحدة إلى الكونسيلر أو البرايمر أو كريم الأساس وكذلك بودرة الخدود الكريمية، وستكون النتائج نضارة مذهلة للبشرة.

وخلاصة القول أن مزج نقطة واحدة من الزيوت الطبيعية على أي مستحضر ماكياج بشرة، لن يظهر أثره على الإطلاق على البشرة، فهي فقط تمنح المستحضر قدرة ترطيبية رائعة تقي البشرة من الجفاف وتبعد تشكل التجاعيد وبروز الخطوط الدقيقة المخيفة.

لكن حذار من مزج هذه الزيوت مع تركيبة البودرة.

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