نصائح لزيادة وزن طفلك دون اللجوء إلى عيادة الطبيب

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فضيلة بودريش

تشعر العديد من السيدات بالقلق وينتابهن الخوف، عندما يطاردهن إحساس الصغير قد انخفض وزنه، أو لا يتناسب حجم جسمه مع سنوات عمره، فتثار العديد من التساؤلات أبرزها.. هل يعاني طفلي من انخفاض الوزن؟

نقول لا تقلقي لأن الخبراء حددوا الوزن الطبيعي للأطفال في كل مرحلة عمرية، ونستعرض منها الأعمار إلى غاية الثلاث سنوات، ونقدم لك بالموازاة مع ذلك حلولا لزيادة وزن صغيرك دون اللجوء إلى عيادة الطبيب.

يمكن أن يكون وزن طفلك طبيعيا عند الولادة، إذا تراوح وزنه ما بين 2.5 و 4.5 كغ . أما إذا صار عمره ما بين 6أشهر وسنة، فالوزن 8 أو 10 كغ

وفي عمر السنتين الوزن ما بين 12.3 و 14.5 كغ، في حين لما يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات، فيرتفع الوزن من12 إلى 17 كغ.

وفي حالة اكتشافك أن وزن طفلك أقل من الأوزان السابقة ، فما عليك سوى الاطلاع على نصائح ثمينة، تسمح بزيادة وزن طفلك إلى الوزن المطلوب الذي يتناسب وسنه:

من الضروري احترام مقدار السعيرات الحرارية التي ينبغي للطفل تناولها.

يجب أن يتناول طفلك وجبات صغيرة متعددة طيلة اليوم ، على اعتبار أن معدته الصغيرة لا تستوعب كميات كبيرة من الطعام في وجبة واحدة .

ينصح بالوجبات الخفيفة، لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية. ومن الحيل التي تساعد الصغار على تناول الطعام نذكر استعمال ادوات تحتوي على شخصيات كرتونية يتعلق بها طفلك.

مهم جدا أن تختاري رياضة لطفلك كي يمارسها بانتظام، حتى تتقوى عضلاته، وتصبح بنية جسده قوية.

إذا لم تنفع هذه الحلول، الآن فقط يمكنك القيام فحوصات لطفلك لكشف ما إذا كان يعاني من مرض يسبب نقص شهيته.

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