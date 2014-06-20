بشرتك ولا أروع بالمنعشات والترطيب والحماية

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تشمل منتجات العناية بالبشرة مستحضرات تجميل مثل منعشات البشرة والتونرات والمحافظات على الترطيب وتحتوي هذه بشكل أساسي على الكحول والمكونات المعززة للنضارة.

هذه المنتجات تستخدم بعد تطهير البشرة لتوفير الانتعاش والتناغم لها كما أنها تستعيد التوازن الحامضي القلوي للبشرة فما الذي تقوم به هذه المنتجات تحديداً.

المنعشات

بعد تمام عملية التطهير يتم مسح أي آثار أخيرة للأوساخ أو الدهون بمنعش للبشرة أو تونر (حليب مطهر) يناسب نوع البشرة. المنعشات اللاكحولية تستخدم للبشرة الجافة والبشرة الحساسة، أمّا المنعشات المحتوية على الكحول فهي للبشرة الدهنية. صاحبات البشرة المختلطة لا بد أن يستعملن تونراً ومنعشاً كحولياً.

الترطيب

الاستعمال المنتظم لمرطب مناسب يفيد البشرة والمرطب لا يقوم فقط بتعويض الماء المفقود من البشرة فحسب بل يمنع أيضاً فقدانه في الجو المحيط. إنه يحمي البشرة من تأثيرات الجفاف البيئية مثل تأثيرات الشمس والبرد والحرارة.

المرطب ذو الصبغة مفيد جداً تحت الفاونديشن أو أساس الماكياج حيث يحافظ على رطوبة الماكياج. والمرطب كمنتج مفيد بشكل خاص للبشرات الجافة ويمكن استعمال المرطبات الخالية من الزيت للبشرة الدهنية.

هناك نوعان من المرطبات: مرطب زيتي في مستحلبات مائية ومرطب مائي في مستحلبات زيتية. ويجب أن يناسب المرطب الذي تختارينه نوع بشرتك. وللبشرة العادية يعتبر المرطب مائي الأساس المحتوي على قليل من الزيت مناسباً. وتحتاج البشرات الحساسة والبشرات الجافة إلى مرطبات ذات محتوى زيوت عال.

الحماية

الشمس هي العامل البيئي الأشد أذى لصحة ومظهر البشرة على الإطلاق ويمكن للأشعة فوق البنفسجية من ضوء الشمس أن تسبب ضرراً دائماً للبشرة. هذه يمكن أن تسبب ترهل الجلد وفقدانه للمرونة وتكوّن التجاعيد ويمكن لحروق الشمس الشديدة أن تسبب سرطان الجلد.

منتج حجب ضرر الشمس والفاونديشن يحميان الجلد من ضرر الأشعة فوق البنفسجية. إنهما يوفران أيضاً واقياً للوجه من التعرض المباشر للأوساخ أو الملوثات في الجو ويساعدان الجلد في الوقوف في وجه ما يسبب فقدانه للترطيب اللازم.

ويأتي منتج حجب ضرر الشمس في صورة لوشنات وكريمات، ويمكن لمنتج حجب ضرر الشمس ذي معامل الحماية الشمسي SPF البالغ 10 أن يعوق غالبية أشعة الشمس فوق البنفسجية قبل أن تؤذي البشرة.

ويشير رقم الـ SPF إلى طول المدة الزمنية التي سيحمي فيها المنتج البشرة خلالها ويجب وضع منتج حجب ضرر الشمس قبل 10 دقائق على الأقل من الخروج إلى الشمس.

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