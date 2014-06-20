نصائح ذهبية تقيك من حساسية الربيع المفرطة

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يكتسي الطقس في فصل الربيع الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة، دفء جميل وسحر خاص، يزينه تفتح الزهور وبريق جمالها وعذوبة عطرها، ومع ذلك لا ينبغي أن نغفل عن تأثير حبوب الطلع في هذه الزهور على الجهاز التنفسي لدى الكثيرين، مما يسبب لهم مشاكل فرط الحساسية، والتي قد تطال فئة الصغار والكبار على حد سواء، لهذا سنقدم سلسلة من النصائح الذهبية، لتجنب حساسية الربيع هذه

ننصح المصابين بالحساسية

لا تتناول كميات كبيرة من الحليب والبيض، على اعتبار أنها تتسبب في إفراز المخاط بكميات كبيرة، وبالموازاة مع ذلك ننصحك بتناول الكرنب والبصل والثوم واللبن الزبادي وكذلك الحمضيات.

قوي جهاز المناعة لديك من خلال تناول المواد التي تتضمن الأوميجا 3 وداوم عليها فى حميتك بشكل مكثف ومستمر.

داوم في الربيع على تناول العديد من الأعشاب المهدئة، مثل النعناع والبابونج واليانسون، وأكثر من شرب الشاي الأخضر أي اشربه يومياً ما لا يقل عن 3 أكواب.

اهتم بنظافة المنزل والجسم بشكل جيد، وحاول استعمال المواد المطهرة الطبيعية، وإذا كنت سريع التأثر بالحساسية، استعمل قطرة تنظيف الأنف، والقطرات المخصصة لتنظيف العين، ولا تتخلى عن الغسول المضاد للبكتيريا في غسل الوجه واليدين