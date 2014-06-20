استعداداً لامتحانات نهاية العام…… خطوات تساعد طفلك على تحصيل نتائج جيدة

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مع العد التنازلي لامتحانات نهاية السنة، من المؤكد أنك تحرصين أن يحظى طفلك على نتائج جيدة، ويتفوق في دراسته، ومن أجل ذلك نقدم لك بعض الخطوات وسلسلة من النصائح التي تساعد صغيرك على تحقيق نتائج إيجابية في امتحاناته:

– من أبجديات دخول الامتحان، تعليم الطفل أنه إذا وجد سؤالاً صعباً، يجب أن ينتقل إلى للإجابة على الأسئلة الأخرى، والعودة إلى السؤال الذي تركه حتى لا يضيع الوقت.

– اشرحي له ضرورة التركيز على الأسئلة وعدم النظر إلى زملائه.

– لا تبقي منعزلة ونظمي عدة زيارات لمقابلة معلم طفلك، حتى تتعرفي على مستواه التحصيلي، والمواد التي يتفوق فيها والمواد التي يجد صعوبة في استيعابها، من أجل التركيز عليها في المراجعة.

– امنحي طفلك فترات استراحة فلا ينبغي أن يقضي ساعات طويلة في مراجعة دروسه، امنحيه متسع من الوقت ليسترجع أنفاسه بين فترة وأخرى، حتى يتسنى له التركيز الجيد ويستوعب ما يذاكره.

– إذا كان طفلك يجد صعوبة في استيعاب أي مادة حوليها بذكائك إلى لعبة، أو أغنية، حتى تسهلي من عملية تذكرها بل وترسيخها في ذهنه وبالتالي يحفظها بشكل جيد.

– لا يجب أن يخاف صغيرك من الامتحان لأن من شأن ذلك أن يسبب له الاضطراب، وبالتالي تكون احتمالات الإخفاق كبيرة، وفي هذا الإطار ازرعي في نفسه الثقة في النفس.

– يقترح الخبراء التربويون أنه بالإمكان أن تعدي”نموذج امتحان” في البيت ، من أجل حله حتى تعودي الطفل على تجربة خوض الامتحان ليتخلص من التوتر.