نصائح ثمينة لنحافة صحية والتحكم في الوزن

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* ابتعدي عن وضع الزبدة أو السمن الصناعي على التوست وفي السندويتشات.

* أضيفي المزيد من الحشو قليل الدسم إلى البطاطس المطهية بقشرها مثل الفاصولياء منخفضة السكر المطهية في الفرن أو الذرة الحلوة والفلفل بدلاً من الزبدة أو السمن الصناعي.

* استعملي الليمون أو الروب (الزبادي) قليل الدسم كتتبيلة للسلطة بدلاً من كريمة السلطة والمايونيز.

* حاولي الحد من عدد الأطباق الجاهزة التي تتناولينها لأن هذه غالباً مصدر للدهون الخفية، أو ابحثي عن أطباق قليلة الدسم.

* الحلويات المجمدة من غير منتجات الألبان كالشربات خيار أفضل من الآيس كريم. يمكنك أيضاً تجربة تجميد العنب وشرائح الموز للحصول على وجبات خفيفة حلوة المذاق وصحية في نفس الوقت.

* إن كنت تحاولين إنقاص الوزن فلا تتناولي كاتمات الشهية لأنّ هذه يمكن أن تؤدي إلى الإدمان وتوقع الفوضى في جسمك. الأكل بعقلانية على المدى الطويل وسيلة أفضل بكثير للتنحيف والبقاء في حالة تمتع بالرشاقة.

* تمارين الأيروبكس الرياضية تدعم إنقاص الوزن وتحرق السعرات الحرارية وتوفر قوة وتناغماً للعضلات.

* إن كان أكلك فيه نقص أو إفراط أو كان غير صحي فلا بد من استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لحل أي مشكلات عضوية أو نفسية ربما تعانين منها. ويمكن لطبيب الأسرة أن يحيلك إلى اختصاصي، أهم شيء لا بد من وضعه في الذهن ضرورة عدم الهوس بالأكل أو شكل الجسم.

* لا بد من الحرص على تحريك الجسم وممارسة الرياضة قدر الإمكان وتذكر أن القليل أفضل من لا شيء والبحث عن تمارين محببة إلى النفس وغيرثقيلة عليها.

* يجب الحرص على السيطرة على الأكل بدافع تأثير الحالة الشعورية وليس الشعور بالجوع.

* لا بد دائماً من وجود الحافز للتنحيف حتى لو اقتضى الأمر إجراء تغييرات في نمط الحياة أو اللجوء إلى طرف ثان أو ثالث للمساعدة في توفير الحافز المذكور في كل وقت.