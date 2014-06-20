“التوفو” إضافة رائعة لأطباق الشوربة

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أولاً: شوربة السبانخ والتوفو

* تكفي 4 إلى 6

المقادير

2 ملعقة روبيان (جمبري) مجفف

لتر مرقة دجاج

½ 1 كوب توفو طازج متماسك، مصفى ومقطع إلى مكعبات 2سم

2 ملعقة صوص سمك

360 جم سبانخ طازجة

فلفل أسمر مطحون طازجاً

2 رأس كراث مقطعة شرائح للتزيين

الطريقة

1- يتم شطف الروبيان المجفف بالماء النقي ويجفف، نقوم بخلط الروبيان مع مرقة الدجاج في قدر كبيرة بيد ونسخن ما فيها حتى الغليان. نضيف التوفو ويتم غلي كل ما في القدر على نار هادئة لخمس دقائق تقريباً، تتبل بصوص السمك والفلفل الأسمر المطحون حسب الذوق.

2- نشطف أوراق السبانخ جيداً بالماء ونقطعها إلى قطع الواحدة منها بحجم اللقمة ثم نضيف قطع أوراق السبانخ إلى الشوربة. تغلى ببطء على نار هادئة لمدة دقيقة أو دقيقتين أخريين.

3- نصبّ الشوربة في أوعية تقديم ونرش عليها شرائح الكراث الطازج للتزيين وتقدم.

ثانياً: شوربة التوفو والخس بالطريقة الصينية

* تكفي 4

المقادير

2 ملعقة زيت فول سوداني أو زيت زهرة الشمس

½ 1 كوب مكعبات توفو متماسكة مدخنة أو متبلة

3 رؤوس كراث مقطعة شرائح قطرية

2 فص ثوم مقطع شرائح رفيعة

جزرة مقطعة شرائح رفيعة

لتر مرقة خضراوات

2 ملعقة صلصة صويا

ملعقة خل

ملعقة صغيرة سكر

2 كوب خس مقطع

ملح وفلفل أسمر مطحون طازجاً

الطريقة

1- نسخن الزيت في مقلاة كبيرة مقعرة ساخنة، ونضيف عليها مكعبات التوفو ونقلبها حتى يصير لونها بنياً، نصفيها على مناديل ورقية وتنركها جانباً.

2- نضيف الكراث والثوم والجزر إلى المقلاة ونقليها بالتقليب لمدة دقيقتين، نضيف مرقة الخضراوات وصلصة الصويا والخل والسكر والخس والتوفو المقلي، ونسخن الكل لمدة دقيقة على نار هادئة، ونتبل الشوربة حسب الذوق ونقدمها.